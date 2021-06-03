#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» от 3 июня

Лето — лучшее время для походов в кино. Сезон, когда на улице долго не темнеет, чудесная погода располагает к прогулкам по дороге из кинотеатра и обсуждению увиденного. А главное — на экраны начали выходить фильмы, которых мы ждали целый год. В традиционном кинообзоре «Вечернего Барнаула» и сети «Киномир» фильмы, выходящие в прокат с 3 июня, —- история самой модной злодейки, приключения норвежских музыкантов, живущих в туннеле, путешествие во времени мятущегося художника и ночь в музее.

«Круэлла», приключенческая комедия, США (12+)

Фото: startfilm.ru

Вы, конечно, помните негодяйку, одержимую высокой модой и свихнувшуюся на идее сшить себе одеяние из шкур щенков-далматинцев Круэллу де Вилль из диснеевского мультфильма 1961 года «101 далматинец»? Омерзительнее была только зловещая морская ведьма Урсула из «Русалочки», но и та на «святое» — милых щенков — не покушалась! 3 июня в российский прокат выходит игровой фильм Крэйга Гиллеспи, рассказывающий предысторию этой злодейки. Когда-то Круэлла была Эстеллой — трудным подростком, она любила свою маму и ухаживала за беспородным щенком, подобранным на улице. А когда Эстеллу выгнали из элитной школы за драки с мальчишками, семья решила попытать счастья в Лондоне, ведь у девочки была мечта — стать модельером. По пути в столицу случилась трагедия, и Эстелла осталась сиротой. Встретив у фонтана двух беспризорников — Джаспера и Хораса, — она стала жить с ними, ускользая от опеки взрослых и постепенно обучаясь жизни по ту сторону закона.

Фото: startfilm.ru

Подобно тому, как в знаменитой причёске героини соединяются два цвета, чёрный и белый, в её душе живут две женщины — нервная, травмированная, очень талантливая Эстелла и жестокая, мстительная, как темная сторона силы, Круэлла. Девушка устраивается работать в престижный универмаг, знакомится с его владелицей-небожительницей — баронессой фон Хеллман, делает благодаря своему дару невероятную карьеру в её модном доме. А параллельно с этим расследует гибель своей матери, в которой — так уж сложилось — винит трёх далматинцев…

Действие фильма происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока и переживающем пик процветания модной индустрии. Роль Эстеллы/ Круэллы на экране воплотила обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун. В роли Баронессы, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет — невероятная Эмма Томпсон. В режиссёрском кресле — Крэйг Гиллеспи, снявший эксцентричную трагикомедию «Тоня против всех», ещё одну историю о том, как социальное неравенство рождает чудовищ. А продюсером выступила сама Гленн Клоуз, сыгравшая Круэллу в фильмах «101 далматинец» 1996 года и 2000-го.

Все критики отметили, что фильм преисполнен мрачного готического очарования, напоминающего о трущобах из романов Диккенса и о тонущем в грязи и пороке Лондоне в фильме «Суини Тодд» Тима Бертона. А сюжетно структура «Круэллы» отсылает к знаменитому «Дьявол носит Prada» — горькой сатире об изнанке фэшн-индустрии. В фильме у героинь потрясающие костюмы — парадоксальные, изобретательные, наглые, как будто дамы собрались на легендарный нью-йоркский костюмированный бал Met Gala!

Фото: startfilm.ru

Другое очевидное достоинство «Круэллы» — отличный саундтрек с хитами рубежа 1960–1970-х (The Doors, The Zombies, Blondie, Queen, The Clash, Supertramp и др.).

К сожалению, возрастной рейтинг истории 12+, а также «новая этика» корпорации «Дисней», помешавшейся на нежелании ранить чьи-либо чувства, не дали сценаристам и Эмме Стоун воплотить героиню так, как можно было. Новая Круэлла получилась очень «вегетарианской», без дьявольского обаяния, ей даже курить не разрешили, а как мы помним, в «101 далматинце» героиня не расставалась с фирменным мундштуком. Она одновременно и Джокер, и Золушка. В итоге фильм получился чересчур благостный и оптимистичный, вроде сказка, но сказочного здесь мало. Кстати, фильм можно посмотреть и с русским дубляжом, и на английском — с русскими субтитрами, вдруг вы захотите подтянуть язык и насладиться оригинальной речью прекрасных актёров.







Кадры из фильма «Круэлла», фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Киномир-Галактика» (2D, ATMOS), «Европа-Киномир», «Огни», «Арена» (2D, DBOX)

«Четыре сапога и барсук», мультфильм, Норвегия (6+)

История основана на карикатурах Ёйстейна Долмена и Густава Лоренцена, реального дуэта детских песенников и комиков, которые начали свою карьеру в 1970-х годах и в течение следующих нескольких десятилетий выпустили целых семь музыкальных альбомов, пару радиопостановок, представленных в скетч-шоу. Дуэт был достаточно популярен и даже удостоен двух норвежских эквивалентов «Грэмми». Некоторые их песни известны почти всем норвежцам с самого детства.

Друзья-музыканты Тутсон и Людивуд и их приятель Барсук припеваючи живут в туннеле. Они только и делают, что целыми днями поют, едят джем и дружески подшучивают друг над другом. Но однажды идиллия прерывается: друзей неожиданно находит проводник поезда и передаёт им письмо о выселении. По его мнению, туннели предназначены для поездов, а не для того, чтобы в них жили. Суровая дама-проводник приказывает друзьям немедленно съехать из их дома. Однако у Тутсона и Людивуда есть идея получше: дедушка Тутсона — легендарный пират капитан Тутсон — наверняка знает, как можно спасти положение. У него деревянная нога, подпорченная репутация, и он даже знает китайский. Но где же его найти? Тутсон и Людивуд отправляются в приключение, чтобы найти капитана и спасти свой дом в туннеле. Во время поисков лучшие друзья посетят самые невероятные места, такие как Северный полюс и южные тропические земли, и даже случайно наведаются на небеса. Куда бы они ни пошли и где бы они ни оказались, эти двое непременно столкнутся с неприятностями — будь то голодные белые медведи, необычные лакричные конфеты, агрессивные херувимы или просроченный рыбий жир. В итоге окажется, что помощь, которую они так старательно ищут, намного ближе, чем они думали.





Кадры из мультфильма «Четыре сапога и барсук», фото: koki-es.de

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Киномир-Галактика», «Европа-Киномир», «Огни», «Арена».

«Выбор Фредерика Фитцелла», триллер, Канада (18+)

Фред — несостоявшийся художник, переживающий кризис среднего возраста. Чтобы разобраться в себе, он отправляется к психотерапевту. Специалист предлагает клиенту проанализировать каждую из возможных версий будущего. От сделанного выбора теперь зависит вся дальнейшая жизнь 30-летнего парня. В одной из реальностей он видит себя офисным планктоном, который просиживает штаны на ненавистной работе. Во второй встречается с друзьями из прошлого, когда он был беззаботным подростком. Фред влюблён в Синди и хочет провести рядом с ней остаток дней. Но роковая ошибка приводит к тому, что девушка бесследно исчезает. Восстанавливая хронологию событий, художник также вспоминает, что однажды попробовал новое вещество. Достаточно таблетки, чтобы почувствовать невероятный экстаз. Один из приятелей предупреждал о последствиях, однако лишь сейчас Фредерик понимает, сколь губительным оказался тот опыт. Постепенно осколки прошлого складываются в жуткую картину, которую Фред не мог вообразить даже в самом страшном сне, и начинают влиять на настоящее. Пролить свет на истину может лишь Синди, но как её найти?

Это не первая история про творца, который решает помочь своей музе расправить крылья с помощью фармакологии. Помните «Области тьмы» с Брэдом Купером, где чудо–таблетка чуть не довела до беды? Для сценариста и режиссёра Кристофера Макбрайда это лишь второй фильм в карьере и первый, выходящий в широкий прокат. Но зрителя это не должно смущать, так как уже по первому его проекту — псевдодокументальному хоррору «Заговор» (2012), рассказывающему о тайном и могущественном обществе, — было понятно, что этот человек хорошо знает своё дело и способен создавать неординарные, удивляющие и атмосферные вещи. «Заговор» стал отличным примером того, как можно снять страшный фильм без демонов, призраков и монстров. По словам автора, он стремился скрестить экзистенциальную драму с научной фантастикой, детективом, психологическим кино с нотками сюрреализма и историями о путешествиях во времени.

Главную роль сыграл Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Бегущий в лабиринте»). Помогает ему Майка Монро —девушка с необычной внешностью из ужастика «Оно». Будем надеяться, что нас ждёт приятная история, которая окунёт всех в мир тайн и загадок.

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика», «Арена»

«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи», документальный фильм, Великобритания (12+)

Проект #АртЛекторийВКино от сети «Киномир» приглашает провести ночь в музее, да не в каком-нибудь, а в самом главном музее мира — Лувре. Документальный фильм Пьера-Юбера Мартена расскажет об уникальной ночной экскурсии по выставке «Леонардо да Винчи», которая была снята специально для большого экрана, её подготовила и провела команда искусствоведов знаменитого музея. Гений эпохи Возрождения ценил живопись больше прочих форм искусства, и именно его творческому пути как художника посвящена эта экспозиция. Леонардо, называвший своё занятие не иначе как «наука живописи», всегда стремился передать через свои произведения саму жизнь. Зрителям удастся в мельчайших подробностях рассмотреть знаменитые и малоизвестные шедевры мастера. Фильм можно посмотреть 8 июня в 19:00.

Смотрим в кинотеатре «Киномир-Галактика»