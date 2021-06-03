Ловкие и быстрые. Итоги регионального этапа международного фестиваля футбола

В СК «Темп» завершился региональный этап международного фестиваля «ЛОКОБОЛ – 2021 – РЖД» среди детских футбольных команд игроков 2009–2011 годов рождения, посвящённый Году науки и технологий в России.

Фото: Александр Черный.

В турнире приняли участие 24 детские команды: 21 команда из Барнаула, две из Новоалтайска и одна из Бийска.

В матче за третье место мальчишки из барнаульской команды «Полимер-Быстрые-2009» в серии пенальти обыграли ««Алтай-Триумф-2009», а в матче за золотые медали «Алтай-2009» (Барнаул) со счётом 2:0 взял верх над командой «Полимер-Ловкие-2009».

Лучшими игроками были признаны Егор Маликов («Алтай-Триумф-2009»), Мирослав Нигматов («Алтай-2009»), Роман Попов («Полимер-Ловкие-2009»), Александр Красильников («Полимер-Ловкие-2009). Лучший тренер турнира — Денис Стрельников («Алтай-2009»).

Фото: Александр Черный.

В церемонии награждения призёров фестиваля, которая состоялась в Барнауле, приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту г. Барнаула Петр Кобзаренко, директор ДЮСШ «Темп» Олег Киушкин, тренер сборной Западно-Сибирской железной дороги по футболу Игорь Тихомиров. Фестиваль был организован при поддержке министерства спорта Алтайского края, Алтайской краевой федерации футбола, ФК «Локомотив» (Москва), АНО ДЮСШ «Темп».

А сегодня на стадионе СШОР А. Смертина начались матчи межрегионального этапа международного фестиваля «Локобол-РЖД-2021» среди девочек. Традиционный праздник детского футбола проводится во всех регионах России под патронажем не только РЖД, но и Детской футбольной лиги, президентом которой является наш земляк Виктор Горлов. В турнире за право поехать на всероссийский финал выступят восемь команд девочек из восьми городов — Барнаула, Красноярска, Кяхты (Бурятия), Петропавловска-Камчатского, Кемерова, Златоуста, Новосибирска, Иркутска.

Официальное открытие турнира состоится 4 июня в 10:00.