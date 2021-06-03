Проспект Строителей в Барнауле перекроют на два дня

Ограничения необходимы, чтобы провести ремонт теплосети на пересечении улицы Деповской с проспектом. Потребуется остановка трамваев и частичное перекрытие движения для автотранспорта.
Проезд будет закрыт с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня по ½ проезжей части чётной и нечётной сторон проспекта Строителей в районе домов № 8 и 9 в Барнауле, передаёт пресс-служба мэрии.
Движение трамваев организуют по следующим схемам:
по маршруту № 1:…пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — депо № 1;в обратном направлении: депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина, далее по маршруту;
по маршруту № 7:…ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту;в обратном направлении: …пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.
По маршруту № 4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.
Барнаульцев просят заранее планировать свой маршрут.