Велосипед, парашют, прогульщик: рассказываем, что их связывает сегодня, 3 июня

Сегодня отмечается Всемирный день велосипеда, день рождения парашюта и праздник прогульщика. Какие ещё поводы для торжества выпали на 3 июня, читайте в нашем материале.

Фото: canva.com

Всемирный день велосипеда

Ох, как же каждый ребёнок в детстве мечтает о велосипеде! Научившись однажды ездить на двух колёсах, уже никогда не забудешь этого чувства. Любопытно, что велосипед считается одним из инструментов формирования позитивной картины мира. Основная причина возрастающей популярности велосипеда, конечно, в том, что этот вид транспорта безопасен и экологичен. Во многих странах велосипед является основным видом транспорта.

Велосипед не только символ здорового образа жизни и заботы об экологии, но и эмансипации женщин. Вспомните прошлое: именно с его помощью представительницы слабого пола приобрели мобильность и независимость. В обществе появилось лояльное отношение к одежде женщин-велосипедисток, которая стала более свободной. Праздник утверждён по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году. Его было решено отмечать ежегодно 3 июня. В роли соавторов соответствующей резолюции выступило более пятидесяти государств. Согласно принятому документу правительствам стран рекомендуется вести пропаганду использования велосипеда как средства физического воспитания, профилактики заболеваемости и обеспечения социальной интеграции.

День рождения парашюта

Фото: canva.com

Первый чертёж прототипа парашюта был сделан ещё Леонардо да Винчи. К нему были даны пояснения по размерам и материалу. Непосредственно сам парашют был изобретён в 1783 году во Франции. Создал его Луи-Себастьен Ленорман. А вот слово «парашют» появилось спустя два года — в 1785 году. Его придумал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар — соратник Ленормана. Он же 3 июня 1785 года показал в действии первый парашют, успешно спустив на нём собаку с высоты в 300 метров. Эта дата закрепилась как национальный, а затем и международный праздник.

Русским изобретателем ранцевого парашюта в 1911 году стал Глеб Котельников, сконструировавший модель для спасения пилотов во время катастрофы.

Парашют спас большое количество жизней в военное и мирное время. Свой праздник парашют получил заслуженно.

Праздник прогульщика

Фото: canva.com

Наконец-то действительно весёлый праздник! Он придуман для тех, кто прогуливает работу или лекции, ну или хотя бы страстно мечтает об этом. Он относится к неофициальным, но, пожалуй, стоит его отметить, поздравив того, кто… опять отсутствует на рабочем месте!

В выборе даты праздника, собственно, нет особого философского смысла. Хотя, возможно, тот, кто должен был зафиксировать этот день документально, именно в тот момент прогулял.

Известно, что в некоторых странах в этот день не ругают детей, прошедших мимо школьных дверей, а преподаватели выводят студентов на практику на свежий воздух, внеся развлекательную ноту в учебный процесс. В Англии на работу в этот день не выходят многие служащие. При этом в качестве причины они называют недомогание. Любопытно, что именно 3 июня прогульщики не получают штрафных санкций, так как руководство испытывает аналогичные «проблемы» и с удовольствием поддерживает подчинённых.

Фото: canva.com

Мы уверены, что, читая этот материал, вы тоже стали испытывать непреодолимую тягу к началу празднования Дня прогульщика.

Праздник Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

3 июня праздник Владимирской иконы Божией Матери. Установлен в память спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея.

В то время татарские полчища приблизились к Москве, сжигая и разрушая города и селения, истребляя их жителей.

Великий князь Василий собирал войско против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. В это грозное время одна благочестивая слепая инокиня имела видение: из Спасских ворот Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой Владимирскую икону Божией Матери — главную святыню Москвы, — в наказание Божие за грехи её жителей.

Фото: pronedra.ru

У Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слёзно умоляя их не оставлять Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и избавлении Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвратились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же видение было и московскому святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых Москва будет спасена. Татарскому хану было видение Божией Матери, окружённой грозным войском, устремившимся на их полки. Татары в страхе бежали, столица Русского государства была спасена.

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Празднуйте весело и радуйтесь каждому дню вместе с коллективом редакции «Вечерний Барнаул». И, кстати, не забудьте поздравить именинников: Фёдора, Кирилла, Константина, Михаила, Ярослава и Елену.