Рассказываем, куда можно сходить в выходные в Барнауле

Выставки

Детская галерея «Лукоморье»

(ул. Юрина, 206б, тел. 52-65-65)

До 20 сентября — выставка «Корзина с рукоделием» (6+). Представлены дипломные работы по декоративно-прикладной композиции учащихся ДХШ № 2. Ребята вдохновились темами, связанными с природой и экологией, жизнью города, музыкой, литературой и т. д. Разнообразны и техники исполнения: батик, гобелен, текстильный коллаж, лоскутное шитьё, текстильная кукла, плетение ковровых узлов.

Арт-галерея Щетининых

(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)

До 15 июля — выставка Анатолия и Ирины Щетининых «Мормышанские просторы» (6+), посвящённая 300-летию села Мормыши Романовского района.

На выставке представлены работы, на которых изображены просторы родного Алтая, его труженики. Село Мормыши славится не только своими степными пейзажами, но и солёными озёрами.

Библиотека им. Н. К. Крупской

(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 21 июня — выставка «Наш дом — Россия» (6+), посвящённая Дню России. Экспозиция включает книжные и аудиовизуальные произведения, которые повествуют о России, о её просторах, о народах и обычаях, истории и героях. Например, книга «Как жили в Древней Руси», большое справочное издание о Москве, DVD-диски с документальными историческими фильмами, аудиодиски о династии Романовых и ещё много различных иллюстрированных изданий.

Выставочная площадка краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 29 августа — выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе выставки — коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растём вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние экспонаты — археоциаты — имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.

Музеи

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 26 июня — выставка легенды русского балета Владимира Васильева «До и после» (6+). В экспозиции 78 акварельных произведений. Представлены все жанры, в которых работает художник, — портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая композиция и эскизы к спектаклям. Выставка носит ретроспективный характер.

До 24 июля — выставка «Путеводительница» (6+). Экспозиция знакомит зрителей с таким явлением, как «путевая икона». 27 произведений, в числе которых иконы, созданные в разных техниках: медное литье, резьба по дереву, станковая темперная живопись. Экспонаты объединены общей темой путешествия и паломничества.

До 11 сентября — выставка «Детских лет воспоминанье» (6+) — фарфоровые игрушки из фондов музея.

До 5 июня — персональная выставка юной художницы Аллы Кощеевой «Кощеево царство» (6+). Выставка проходит в рамках социального проекта «Мы равны», представляющего творческие работы, созданные молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ведущий мотив творчества Аллы — природа и разнообразие животного мира планеты. Мозаичные рисунки наполнены теплотой, искренней любовью к жизни и огромной энергией счастья.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 19 июня — выставка «Благо есть славить Господа» (6+). Представлены уникальные рукописные книги, а также редкие экземпляры печатных изданий XVII-XIX вв., рассказывается о роли и значении этих книг в жизни православных христиан.

Парки

«Лесная сказка»

(ул. Энтузиастов, 10а)

4 июня в 10:00 — краевой конкурс-соревнование «Юный велосипедист» (6+), направленный на профилактику ДТП с участием детей и приуроченный ко Всемирному дню велосипеда. В программе: торжественное открытие, парад велосипедов, конкурсные соревнования, концертная программа, награждение участников.

«Арлекино»

(ул. Георгия Исакова, 149а)

5 июня с 12:00 до 15:00 — благотворительная фотосессия (0+) в поддержку приюта «Татьянин день»

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

5 июня, суббота

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 11:00

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 13:00

«Астрономия» (12+) — 15:00

6 июня, воскресенье

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) — 11:00

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 13:00

«Созвездия» (12+) — 15:00

7 июня, понедельник

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 13:00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 15:00

8 июня, вторник

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12:00

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 13:00

«За краем небес» (6+) — 15:00

9 июня, среда

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12:00

«Два стёклышка. Удивительный телескоп» (12+) — 13:00

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 15:00

10 июня, четверг

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 13:00

«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 15:00

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) — 17:00

«Частное солнечное затмение» (6+) — 18:00–20:00

11 июня, пятница

«За краем небес» (6+) — 11:00

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) — 13:00

«Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) — 15:00

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

11 июня, пятница

Г. Гейерманс, «Гибель «Надежды» (эскиз спектакля, 16+) — 18:30

12 июня, суббота

Л. Андреев, «Дни нашей жизни» (эскиз спектакля, 16+) — 15:00

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

10 июня, четверг

«Вий» (балет, 12+) — 18:30

11 июня, пятница

«Вий» (балет, 12+) — 18:30

Молодёжный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

4 июня, пятница

А. Пушкин, «Сказка о царе Салтане» (сказка, 6+) — 10:30

7 июня, понедельник

«Золушка» (романтическая история по мотивам сказки Шарля Перро, 6+) — 10:30

10 июня, четверг

«Летучий корабль» (музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок, 6+) — 10:30

Э.-Э. Шмитт, «Мсье Ибрагим и цветы Корана» (уличная притча, 16+) — 18:30

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

5 июня, суббота

«Колобок» («Театр на подушках», 2+) — 11:00, 12:00

12 июня, суббота

«Не ёжик» («Театр на подушках», 3+) — 11:00, 12:00

19 июня, суббота

«Гадкий утёнок» («Театр на подушках», 0+) — 11:00, 12:00.