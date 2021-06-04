Барнаул планируют включить в программу «Чистый воздух»

Правительство Алтайского края договорилось с Росприроднадзором о включении Бийска и Барнаула в федеральный проект «Чистый воздух».

Фото: Михаил Полубедов

Федеральная служба пообещала оказывать помощь и поддержку в участии алтайских городов в проекте, направленном на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.

Сегодня, по оценкам Минприроды России, Барнаул относится к городам, требующим снижения уровня загрязнения. По официальным данным, в 2018 году на территории Барнаула выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил около пятидесяти тысяч тонн. Таким образом, на каждого жителя пришлось 73 килограмма выбросов. Причем значительная доля источников загрязнения приходится на автотранспорт — от шестидесяти до восьмидесяти процентов общего объема загрязняющих атмосферу веществ.

Проблемами также являются сокращение и изменение структуры городских зелёных насаждений, перевод частного сектора Барнаула с печного на более экологически чистое газовое отопление, оптимизация сети внутригородских автомобильных дорог.

Как сообщает краевое правительство, для улучшения экологической ситуации в алтайских городах предлагается дальнейшее развитие электротранспорта, обновление подвижного состава общественного транспорта, озеленение, охрана и защита лесов, развитие газораспределительной системы, содействие гражданам в газификации домовладений.