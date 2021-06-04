Международная российско-монгольская выставка открылась в Барнауле

Она посвящена 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

На выставке «Монголия — Алтай: век и вечность» в выставочном зале музея «Город» представлено около 300 работ более 120 авторов из Алтайского края. Среди них Ирина Щетинина, Пиргельди Широв, Валерий Октябрь, Владимир Артемьев, Фёдор Торхов, Михаил Будкеев.

В «монгольском» разделе экспозиции выставляются художники из Улан-Батора с работами различных видов и жанров искусства. Монгольских художников интересуют страницы прошлого, древние культурные традиции, отразившиеся в петроглифических композициях. В работах современных монгольских живописцев и графиков можно увидеть и черты уникального стиля монгол зураг — традиционной живописи Монголии.

Стиль монгол зураг был разработан в начале XX века. Произведения зураг исполняются гуашью, клеевыми или минеральными красками на полотне, что напоминает тибетскую танку. В этой живописи объединяются буддийское изобразительное искусство и социалистический реализм.

Председатель Алтайской организации Союза художников Дмитрий Петренко отмечает:

«Мы не ожидали, что будет настолько живой и дружный отклик на заявленную тему выставки со стороны наших художников. Работ так много, что мы не имеем возможности выставить их все. Наших художников волнует монгольская тематика, многие бывали в Монголии и любят эту страну».

Монголия в работах алтайских художников раскрывается со всей полнотой: это и яркие пейзажи, душевные портреты, фантазийные композиции, навеянные путешествием по этой стране. Зрители увидят работы не только известных художников-«монголистов», но и молодых графиков и живописцев.

Вслед за Алтаем выставки, посвящённые 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, откроются в Иркутске, Улан-Удэ и других городах.

Выставка будет работать до 27 июня 2021 года по адресу: пр. Ленина, 111. Режим работы выставочного зала: с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник