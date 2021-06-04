В Барнауле подвели итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году

Итоги уже утвердили.

Сегодня, 4 июня 2021 года, в Барнауле подвели итоги голосования, в котором горожане выбирали общественные территории. Их благоустроят в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, голосование проходило с 26 апреля по 30 мая в онлайн-формате. В нём приняли участие 70 837 человек. На выбор горожанам было предоставлено 39 территорий.

Лидерами интернет-голосования стали:

набережная речного вокзала — 17,04% (12068);

парк «Юбилейный» — 16,90% (11973);

сквер Победы (ул. Новосибирская, 16в) — 7,08% (5018);

парк «Зелёный сквер» (пр. Ленина, 90) — 5,90% (4177);

аллея на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов) — 5,77% (4084).

Члены общественной комиссии единогласно утвердили представленные итоги, а также внесли свои предложения по дальнейшим мероприятиям реализации программы и непосредственно по разработке проектов, передаёт пресс-служба мэрии.

Окончательный список объектов, которые будут облагорожены, зависит от объёма финансирования, который будет получен. Ожидается, что финансирование будет на уровне 2021 года — это порядка 110 млн рублей. Исходя из проектно-сметной документации и объёмов расходов на благоустройство каждой территории, будет определено количество зелёных зон, которые благоустроят.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Барнауле ведутся работы по благоустройству Мизюлинской рощи и зелёной зоны от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского в посёлке Южном. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы будет благоустроен в 2021 году ещё и парк «Изумрудный».