В этом году форум АТР проходит в очно-дистанционном формате

В понедельник на базе парк-отеля «Ая» стартовал XIII молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития». В церемонии открытия приняли участие губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Форум впервые проходил на этой территории. Сегодня, 4 июня, подводят его итоги.

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Фото: Юлия Неволина

Этот форум для его участников особенный — наконец-то можно вновь встретиться очно после двухгодового перерыва, ведь в прошлом году АТР проходил в онлайн-формате. В этом году организаторы приготовили для его участников десяток только образовательных площадок и ещё целую массу развлекательных. Так, после знакомства с секретами развития бизнеса в цифровой среде, тренинга по геймификации или обучению по созданию визуального образа проекта у слушателей была возможность, к примеру, попробовать себя в гончарном деле, поиграть в настольные игры, продемонстрировать свои таланты или пострелять из лука.

Представители более 79 регионов России собрались на этой неделе на Алтае для участия в молодёжном образовательном форуме. С ними работали свыше 60 экспертов из разных уголков нашей страны.

Прежде чем форум официально объявили открытым, часть площадок и зон посетили почётные гости — Виктор Томенко и Александр Романенко. Больше всего их внимание привлекли направления «Агропрорыв», «Время науки» и «Муниципальный локомотив». Они пообщались с активистами и экспертами.

— Двенадцать форумов уже позади. Это большая, насыщенная, важная история, которая продолжается здесь, — подчеркнул руководитель региона на церемонии открытия форума. — Алтай притягивает молодых людей, лучшую молодёжь нашей страны — креативную, амбициозную, тех, кто стремится к собственному развитию, занимаясь и своей жизнью, своей судьбой, и судьбой своих регионов. Этот форум мы постарались подготовить так, чтобы он остался в вашей памяти, в ваших сердцах и обязательно принёс практические результаты.

Эту цель активные представители молодёжи даже перевыполнили — плоды серьёзной недельной работы принесли плоды, которые для многих стали неожиданностью. Казалось бы, в Москве сконцентрирован весь передовой опыт по каждому из возможных направлений. Но выяснилось, что, не совсем так. Например, студентка столичного вуза Махфузахон Хамидова, которая активно занимается добровольческой деятельностью, увезет несколько нестандартных для столицы идей.

— Да, там много всего, но есть нюанс: проще присоединиться к какому-нибудь проекту, чем начать делать что-то новое, — поясняет девушка. — А здесь, на форуме, я услышала до удивления простые идеи, о которых никогда даже не думала. Повезу их с собой в Москву.

Фото: Юлия Неволина

В этот раз погода баловала по-настоящему летним зноем — большинство гостей успели обгореть на солнце в первый же день пребывания на озере Ая. Для отдыха такая погода была очень уместна, а вот для получения новых знаний — наоборот: даже в открытых нараспашку белых шатрах невозможно долго находиться. Тогда организаторы предлагали участникам сменить условия на полевые и перебраться в любую тень. Вот и получилось, что все укромные полянки между деревьями заняли люди в одинаковых футболках с символикой АТР.

Одна из самых важных частей форума заключалась в защите собственных разработок участниками традиционного Всероссийского конкурса молодёжных проектов. В этом году их было представлено 146. Большая часть защищалась очно, и лишь малая толика — через веб-камеру. Экспертам предлагали идеи о создании студии, где можно изучать народную культуру, о проведении нестандартного фестиваля творчества молодёжи и организации пространства, где молодёжь могла бы изучить культуру стендап-комедии.