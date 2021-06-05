Вячеслав Франк: «Мы готовы к любому развитию ситуации в Затоне»

Об этом сегодня, 5 июня, сказал глава города Барнаула в ходе выездного совещания в микрорайоне Затон. Напомним, с 28 мая в связи с паводковой ситуацией на территории микрорайона действует режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Михаил Полубедов

В совещании приняли участие глава администрации Центрального района Максим Сабына, начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимир Драчёв и начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова.

В ходе заседания начальник территориального управления микрорайона Валентина Михайлова сообщила о текущей обстановке и проводимых мероприятиях по защите населения и территории микрорайона.

По состоянию на утро 5 июня уровень воды в реке Обь составляет 571 сантиметр выше нуля водомерного поста. На данный момент подтоплен 91 земельный участок с населением 320 человек и 10 участков дорог. Затруднён проезд к 20 жилым домам с населением 33 человека. Ограничено движение на остров Шубинский (движение осуществляется по понтонному мосту).

Подтопленных жилых домов на территории Затона нет.

Информация о паводковой ситуации и мерах, направленных на защиту населения микрорайона, размещена на пяти информационных стендах. Текущий уровень воды ежесуточно доводится до населения.

Как сообщил глава Центрального района Максим Сабына, для осуществления контроля паводковой обстановки развёрнута оперативная группа и аварийно-спасательное формирование управления ГОЧС по г. Барнаулу, нештатный водомерный пост, введено круглосуточное дежурство группы.

Уточнён объём необходимого запаса медикаментов, обеспечен запас продовольствия.

По прогнозам ЦГМС, максимальный уровень подъёма воды в реке Обь может достигнуть 580 см, сказал Владимир Драчёв, начальник управления по делам ГОЧС г. Барнаула.

В ходе совещания глава города убедился, что сделано всё необходимое для жизнеобеспечения населения микрорайона.

Вячеслав Франк: