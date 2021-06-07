Барнаульский завод выпустил новые патроны, которые прошли испытания в «Ижевском арсенале»

Патрон 9×22 Altay предназначен для использования в гладкоствольном оружии со сверловкой «ланкастер».

Барнаульский патронный завод начал выпуск нового изобретения. Несколько партий уже отправили в «Ижевский арсенал» — эксклюзивному представителю «Молота-оружия».

«Основываясь на опыте создания конструкций боевых патронов, а также благодаря совместной работе с техническими службами вятско-полянского завода «Молот» удалось создать патрон 9×22 Altay в кротчайшие сроки. Первые выпущенные партии показали высокий уровень внешнебаллистических характеристик. Патрон 9×22 Altay выигрывает в качестве по отношению к изделиям других предприятий», — рассказал главный конструктор АО «БПЗ» Марс Хадисов.

В конце мая 2021 года АО «Ижевский арсенал», являющийся официальным дилером популярных мировых производителей оружия и патронов, провёл совещание, в котором приняли участие представители и главные конструкторы предприятий, формирующих основу российского оружейного рынка. Были проведены и показательные стрельбы, в том числе испытание нового патрона в партнёрстве с компанией «Молот-оружие», пишет министерство промышленности и энергетики региона.