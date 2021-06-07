Лучших сотрудников почты выбрали в Алтайском крае

Накануне в Барнауле состоялась церемония награждения участников филиального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России».

За звание лучших в 2021 году боролись операторы связи, начальники отделений почтовой связи, водители и почтальоны. Участие в конкурсе приняли 23 почтальона, 4 оператора, 8 начальников отделений почтовой связи и 27 водителей из городов и сел Алтайского края.

Лучшим почтальоном в 2021 году стала Галина Кузнецова, сотрудник 37-го отделении связи Барнаула.

Звание «Лучший водитель» присуждено барнаульцу Александру Андрееву, водителю легкового автомобиля автоколонны Барнаул.

Лучшим оператором связи стала жительница краевой столицы Екатерина Хубецова, оператор связи почтового отделения 656050 Барнаульского почтамта.

«Лучший начальник отделения почтовой связи» Лилия Манисова 11 лет работает в отделении 658044 села Боровиха Первомайского района, из них 7 — начальником почтового отделения.

Победителей филиального этапа конкурса наградили дипломами и сертификатами на покупку бытовой техники от Алтайской краевой организации Профсоюза работников связи России. Лучшие сотрудники представят УФПС Алтайского края в макрорегиональном этапе конкурса, который будет организован также в онлайн-формате в июне 2021 года.