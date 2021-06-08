Алтайские пенсионеры могут получить доплаты за детей-студентов

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Она назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, — на период учёбы, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует подтверждения. В случае же, если ребёнку исполнилось 18 лет, для получения повышения к пенсии одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При этом, если ребёнок-студент работает, то есть имеет самостоятельный официальный доход, то он на иждивении у родителя-пенсионера не находится.

Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2021 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2014,82 руб. Данный размер индексируется ежегодно. Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. А вот при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения, либо призыве на военную службу выплата повышенного фиксированного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.

Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться по предварительной записи в клиентскую службу ПФР с заявлением и необходимыми документами, пишет пресс-служба мэрии.