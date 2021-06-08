Алтайский край вошёл в топ-5 национального экологического рейтинга

Накануне Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога Общероссийская общественная организации «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2021 года.

Фото: canva.com

В пятёрке лидеров находятся:

Тамбовская область;

Белгородская область;

Республика Алтай;

Курская область;

Алтайский край.

Выводы независимой экспертной комиссии общественной организации «Зелёный патруль», которая уже более десяти лет формирует рейтинг экологического благополучия субъектов РФ, являются одним из индикаторов качественного уровня осуществляемой природоохранной деятельности. Во всяком случае так считают в краевом министерстве природных ресурсов и экологии.

По каждому региону «Зелёный патруль» формирует своды оценок (индексов) по тематическим индикаторам. Одному событию, в зависимости от его масштаба и степени позитивного влияния на экологию, может быть поставлено от одного до нескольких плюсов по различным индикаторам. Соответственно, чем значимее будут представлены события для оценки, тем больше плюсов получает регион.

Сибирский федеральный округ в экорейтинге расположился на пятом месте из восьми.