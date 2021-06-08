Барнаульские бегуны — в числе призёров паралимпийского чемпионата Европы

Представители Алтайского края успешно выступают в польском городе Быдгощ на чемпионате Европы по лёгкой атлетике под эгидой Международного паралимпийского комитета.

Так, среди спортсменов с нарушением зрения в объединённых классах Т12 и Т13 в беге на 1500 метров серебряную медаль завоевал барнаулец Егор Шаров. На три секунды его опередил бывший бийчанин Антон Кулятин, ныне живущий в Новосибирске. Четвертым в беге на 1 500 метров (3.51,18) стал ещё один представитель России на этой дистанции, наш земляк, студент АлтГПУ Александр Костин. Перед этим он победил на турнире в беге на 5 000 метров.

Тренером Егора Шарова и Александра Костина является заслуженный тренер России Сергей Мануйлов, пишет пресс-служба мэрии.