В Барнауле пройдёт международный биотехнологический форум

В Год науки и технологий 23–26 сентября 2021 года в Барнауле состоится Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».

Фото: canva.com

Как сообщают краевые власти, выступающие организаторами форума, он объединит два крупных мероприятия: IV Межрегиональную научно-практическую конференцию (с международным участием) «От биопродуктов к биоэкономике» и III Международный биотехнологический симпозиум «БИО-Азия-2021».

Ожидается участие более 700 участников — представителей органов государственной власти и бизнеса, ведущих учёных и экспертов в области биотехнологий России и зарубежных стран.

Форум станет площадкой для всестороннего диалога и выработки практических предложений по устойчивому развитию биоэкономики и индустрии, биотехнологическому образованию, биофармацевтике и персонализированной медицине, промышленным и пищевым биотехнологиям и т. д.

В рамках форума предусмотрены стратегические и экспертно-аналитические сессии на базе таких ведущих вузов региона, как Алтайский государственный университет, Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский государственный аграрный университет. Запланировано проведение восьми научных школ для молодых учёных, которые начнут свою работу 21 сентября 2021 года.

По завершении форума планируется выпустить два сборника материалов.