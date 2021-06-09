Алтайкрайстат проводит лекции для будущих журналистов

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова выступила перед студентами АГУ с лекцией «Алтайский край в цифрах статистики». Лекция была прочитана будущим работникам СМИ и связи с общественностью на площадке Летней школы Алтайского государственного университета (АлтГУ).

Фото: akstat.gks.ru

Программой Летней школы предусмотрено проведение тренингов, мастер-классов и открытых лекций от руководителей различных организаций, представителей бизнес-сообщества, учёных. На одну из них решено было пригласить руководителя Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ ведёт подготовку медиаспециалистов по девяти направлениям, в том числе «филология», «лингвистика», «журналистика», «реклама и связи с общественностью», «медиакоммуникации» и др. Очевидно, что в будущем выпускники, молодые специалисты не раз столкнутся в своей работе с фактическими данными официальной статистики, которыми интересуются и пользуются не только граждане, но и коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и управления, научные и исследовательские организации, финансовые и банковские структуры, СМИ.