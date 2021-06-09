Почему нельзя купаться в фонтанах: памятка для тех, кому жарко

Роспотребнадзор напоминает, что основное назначение городских фонтанов — дарить людям прохладу, увлажнять воздух и доставлять эстетическое удовольствие

Все мы по молодости это пробовали — прыгнуть в фонтан, ну или хотя бы руки или ноги помочить. Вроде бы ничего страшного — вода в чаше фонтана водопроводная… Вода, действительно, водопроводная, но циркулирует она в замкнутом цикле неделями, поэтому фонтан можно назвать самым что ни на есть стоячим водоёмом.

Рассадник бактерий

Требования к воде, используемой в фонтане, далеки от норм, которые предъявляются, например, к воде в бассейнах. В процессе эксплуатации вода в фонтане не обеззараживается должным образом, не очищается. Высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов. Поэтому купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, конъюнктивитами, появлением глистов, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Даже мыть руки этой водой, считая, что мы их очищаем, неправильно — можно, наоборот, подхватить инфекцию.

Фото: Михаил Полубедов

Другие опасности тоже есть: в фонтанах купаются жаждущие птицы и уставшие от жары собаки. А они могут не только попить воду или помочить в ней лапки, но и испражниться в фонтан. Городские фонтаны — излюбленное место помывки и стирки у бомжей, как правило, это происходит рано утром, в отсутствие «зрителей». Поэтому вода в фонтане опасна даже в большей степени, чем вода в пруду — там можно «подцепить» герпес, тяжёлые грибковые инфекции, педикулез и так далее.

Фото: animalphoto.ru

Реагенты

Чтобы предотвратить превращение чаш фонтанов в затянутые ряской пруды, в некоторые в воду добавляют медный купорос. Его иногда применяют и в бассейнах как антисептик и фунгицид — он уничтожает грибок и придаёт воде красивый изумрудный оттенок. Но в бассейнах, предназначенных для купания, медный купорос строго дозируют. Превышение содержания сульфата меди может быть опасно. В избыточных количествах медь токсична для организма, также опасно попадание компонентов рабочих составов на кожные покровы, слизистые. В организме человека разрушается мембранный слой у эритроцитов, происходит раздражение бронхов, лёгких, пищеварительного тракта. Накопление в тканях меди приводит к функциональным нарушениям всех органов жизнедеятельности, но особенно — почек и печени.

Также в фонтаны попадает дождевая вода. В ней могут быть химические реагенты, которые при наличии на коже ранок и ссадин вызывают раздражение и провоцируют кожные заболевания.

Повышенный травматизм

Последний случай с травмированием ребёнка во время купания в фонтане только подтвердил факт, что фонтаны — это территория повышенного травматизма. Дно у фонтанов часто покрывается тонким слоя ила, на котором легко поскользнуться и получить травмы и переломы о бетонные или облицованные плиткой конструкции. Кроме скользкого дна опасность представляют части металлических конструкций — острые насосы или торчащие трубочки — системы подачи воды, и мусор — осколки бутылок, железные банки и т. д. Человека может ударить током, поскольку к некоторым фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. Опасность представляет собой и высокое давление, под действием которого вылетает вода. Известны случаи, когда сильные струи воды наносили людям серьёзные травмы — от разрыва мягких тканей до сотрясения мозга.

В 1997 году принят международный стандарт, запрещающий применение электроприборов с напряжением выше 12 вольт в чаше фонтана и на расстоянии двух метров от борта чаши. Это же касается светильников, вмонтированных в фонтан, которые должны работать от напряжения не выше 12 вольт. При этом погружные насосы работают от напряжения 220–380 вольт. Использование таких насосов представляет высокую опасность. Производители насосного оборудования требуют обеспечить отсутствие контакта человека с водой при работе такого насоса. Никакой сертификат качества и регулярные проверки не смогут защитить силовой кабель от случайного повреждения при чистке фонтана, сезонном отключении и, конечно, купании людей в фонтане.

Запреты и рекомендации

Юристы отмечают, что в Кодексе административных правонарушений не предусмотрена ответственность за купание в фонтанах. В некоторых субъектах федерации существуют запреты на местном уровне, но в Барнауле их нет. Есть только рекомендации управления Роспотребнадзора, согласно которым «фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности. Фонтаны могут быть как с чашей, так и без неё, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека».

Родительский долг

На каждом фонтане не случайно установлена табличка с предупреждающими картинками: босиком по поверхности ходить нельзя. Кроме того, запрещается бегать, бросать мусор, а дети обязательно должны находиться под присмотром взрослых. И это требование подкреплено нормами закона.

Фото: liveinternet.ru

Согласно статье 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за несовершеннолетних детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии. Допуская купание ребёнка в фонтане, родитель сознательно подвергает жизнь и здоровье ребёнка опасности, а также показывает несовершеннолетнему гражданину, что можно нарушать установленные государством нормы и правила. Частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ для таких родителей устанавливается административная ответственность в виде штрафа и постановки на профилактический учёт в полиции. Другое дело, что полиция смотрит на плещущихся в фонтанах детей лояльно, и родители, пока не случилась беда, не думают останавливать их. Но подумайте, стоит ли подвергать жизнь ребёнка опасности и насколько культурно плескание и активные игры в фонтане выглядят со стороны.

С расчётом на детские забавы

Другое дело — пешеходные или плоскостные фонтаны. Специалисты, которые занимаются их возведением, говорят, что такие фонтаны изначально делаются с прицелом на то, что в них будут прохлаждаться дети.

Конструкция этих фонтанов как раз включает систему обеззараживания воды, которая мониторит качество по бактериям, вредоносным организмам. То есть на каждом круге вода фильтруется, проходя через механические и биологические фильтры, ультрафиолетовые лампы. На закупку специального очищающего оборудования тратятся очень большие деньги. Однако, чтобы всё работало должным образом, за фонтаном нужен регулярный уход — периодическая очистка, иначе форсунки фонтанов забиваются фантиками, ветками и другим мусором, который приводит к размножению в воде бактерий.

Фото: pxhere.com

Факт За купание в знаменитых римских фонтанах можно заработать приличный штраф. Запрещено также сидеть на мраморных парапетах архитектурных сооружений, перелезать через заграждения, поить или мыть животных, кидать в фонтаны любые предметы, за исключением монет. Размеры штрафов для нарушителей составляют от 40 до 240 евро. Подобные меры приняты и в других итальянских городах.