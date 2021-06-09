Свидание с Бон Джови: фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights покажут в сети «Киномир» 10 июня

Концерт состоит из величайших хитов группы и нескольких треков-сюрпризов!

Фото: kinoafisha.info

За выдающуюся карьеру, охватывающую более трёх десятилетий с момента образования в 1983 году, группа Bon Jovi завоевала достойное место среди мировых рок-звёзд. В 2018 году Bon Jovi были включены в Зал славы рок-н-ролла, а два участника группы также попали в Зал славы авторов песен. На счету Bon Jovi более 130 миллионов проданных альбомов, десятки хитов, тысячи концертов в полусотне стран, зрителями которых стали 35 миллионов поклонников. Только за последнее десятилетие классики мелодичного рока продали билетов на миллиард долларов — и остаются непревзойдённой группой.

Фото: pagesix.com



В программу вошли главные хиты коллектива. Ранее шоу Bon Jovi: Encore Nights было показано в 300 кинотеатрах под открытым небом по всей Северной Америке. 10 июня этот великолепный концерт в профессиональной записи можно будет посмотреть одновременно с фанатами рока по всему миру. В Барнауле — в кинотеатрах «Мир» в 19:00 и «Арена» в 20:00.

Выступление американской рок-группы состоялось в апреле 2021 года в штате Нью-Джерси, где живет Джон Бон Джови. В фильме музыканты исполняют все свои главные хиты, среди которых You Give Love A Bad Name, It’s My Life, Wanted Dead or Alive, Bad Medicine и, конечно же, Livin ‘On A Prayer. Именно эта жизнеутверждающая песня поддержала многих поклонников группы в непростые времена. По мнению читателей британской газеты Daily Mail, трек Livin’ On A Prayer вошел в тройку самых оптимистичных композиций в условиях пандемии коронавируса. В рамках уникального концертного шоу зрители услышат и новые песни из чрезвычайно успешного пятнадцатого студийного альбома группы «2020». Возрастное ограничение фильма-концерта — 18+.