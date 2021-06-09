В Госдуме поддержали проект об ужесточении наказания за пьяную езду

Срок лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде увеличат до 3 лет.

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Проект внесло в Госдуму правительство РФ в начале апреля 2021 года. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».

Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций».

В связи с этим предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до 3 лет взамен установленных в настоящее время до 2 лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное деяние от 300 до 500 тысяч вместо 200–300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет» взамен «от одного года до двух лет».

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет и принудительные работы также на срок до 3 лет. Наряду с этими нормами виновный будет лишён права «занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью» на срок до шести лет, говорится в пояснительной записке к проекту, пишет «РИА Новости».