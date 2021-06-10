Гуси-лебеди и духи хлебных полей и полдня: народные приметы на 10 июня

В народном календаре 10 июня — Никита-гусятник, покровитель и защитник самых важных домашних птиц, также в этот день обычно начинает колоситься рожь.

Традиции и обычаи дня

Гуси — это крупные и достаточно дорогие домашние птицы, требующие внимательного ухода. В первой декаде лета хозяева обычно начинали выпускать на воду гусят, которые нередко гибли целыми десятками, становясь добычей хищных птиц и животных. Поэтому наши предки дали гусям отдельного святого покровителя, который охраняет гусят, не подпуская к ним ястребов, орлов и других хищников. Покровителем и защитником гусей (домашних и диких) стал святой Никита Гусятник. Он, по приданию, регулирует прилёт и отлёт диких гусей, время, когда из яиц появляются на свет гусята, и сроки забоя домашней птицы. Если взрослые в этот день молились святому Никите с просьбой присмотреть за домашней птицей, то дети играли в «Волка и гусей» (салочки). Это была одна из любимых детских летних забав.

Также, по народному поверью, 10 июня полудницы хороводы водят, золотыми облачками над землёй летают. Полудницы или полуденницы — духи хлебных полей и полдня, существа, вызывающие бессонницу и плач у маленьких детей. Представляли их в образе прекрасной или, наоборот, некрасивой женщины, которая во время цветения и созревания хлебов в полдень появляется на полях и охраняет посевы. Она заманивает в рожь детей, оставленных без присмотра, а работающим в полдень «вертит» головы, пока не натрудит шею до сильной боли.

Фото: wpapers.ru

Полуденница бывает злой и доброй. По народным представлениям, в руках она держит большую сковороду, которой добрая полудница закрывает в полдень хлеб и травы от палящего солнца, а злая — оборачивает сковороду другой стороной и прижигает хлебные зёрна и цвет трав. Всё лето полуденницы ходят по полям. Увидев заснувшую за работой девушку, они немедленно её разбудят и предложат станцевать. Если девушка согласится, то придётся ей до ночи с полуденницами плясать по полям.

Что нельзя делать в этот день?

Запрещено оставлять дверь нараспашку, особенно в доме, где есть незамужняя девушка. Считается, что в противном случае она долго не найдёт себе супруга.

Неудача с противоположным полом ждёт и того, кто в этот день будет долго возиться с тестом. Стоит выбирать простые рецепты, иначе отношения буду запутанными.

Существует в этот день особый ритуал ухода из гостей: выйти от них необходимо с кем-то — не одному. Если ослушаться этого совета предков, ближайшее время можно провести в одиночестве.

Если в этот четверг начать решать финансовые вопросы, то не только прибыли не будет — ожидаются крупные потери. Если вы в чём-то не уверены — ничего не предпринимайте.

Обычно в эту ночь снятся весёлые и лёгкие сны. Звёзды говорят, они могут исполниться в самое ближайшее время. Главное — быть к этому готовым.

Праздник Вознесения Господня

На 10 июня 2021 года выпадает праздник Вознесения Господня. Он входит в список двенадцати Двунадесятых — важнейших дней в православии. Согласно Евангелию, после своего воскресения Христос провёл на земле ровно 40 дней. В последний из них он собрал своих учеников на горе Елеон, что недалеко от Иерусалима, где произнёс последнюю проповедь, дал своё благословение и вознесся на небеса.

Считается, что на Вознесение лето окончательно вступает в свои права, приходя на место весны. После этого праздника уже не бывало заморозков, поэтому на Руси верили, что с сорокового дня после Пасхи можно начинать купаться в реках и озёрах.

На Вознесение принято помогать ближним в память о том, что Иисус после своего воскрешения бродил по земле в образе нищего странника. Праздник — отличный повод, чтобы сделать пожертвование или стать благотворителем.

В этот день нельзя ругаться, злословить и грустить. Вознесение — праздник радостный для любого верующего. Постарайтесь освободиться от всего негативного, что отягощает вашу душу, очистить помыслы и посвятить день светлым мыслям и добрым делам.

Приметы и поверья