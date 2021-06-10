Итоги, планы, программа: как прошла конференция «Единой России»

9 июня в Барнауле прошёл первый этап конференции Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Михаил Полубедов

В работе конференции приняли участие губернатор, член Генерального совета партии «Единая Россия» Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, делегаты от местных отделений партии, депутаты АКЗС и БГД, представители органов исполнительной власти, главы органов местного самоуправления, а также победители предварительного голосования партии.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Виктор Томенко. Он отметил, что «Единая Россия» в Алтайском крае обладает большим организационным и кадровым потенциалом, способна объединять и консолидировать общество.

Фото: Михаил Полубедов

— Впереди у нас разработка программы партии «Единая Россия». Этот документ должен быть понятен людям, содержать конкретные шаги для развития Алтайского края. Хорошо, что сейчас в партии активно идёт процесс обновления, приходят новые, яркие люди. Убеждён, «Единая Россия» от этого станет только сильнее, будет укреплять доверие со стороны общества, — сказал глава региона.

С докладом об итогах реализации предвыборной программы, с которой партия шла на выборы в АКЗС и Госдуму в 2016 году, выступил секретарь реготделения партии Александр Романенко. Он отметил, что большинство пунктов программы были выполнены, многие инициативы партии одобрены и реализованы.

— В 2016 году мы взяли на себя обязательства сохранить социальную направленность краевого бюджета. Эта задача полностью выполнена. Расходы на социальную политику за пять лет выросли почти в 2,5 раза. 74 процента расходов краевого бюджета в 2021 году — это социальные обязательства, — подчеркнул глава реготделения.

Фото: Михаил Полубедов

Отдельно Александр Романенко остановился на работе партии в период пандемии. Он отметил, что сотни депутатов «Единой России» вступили в ряды волонтёров, на специальный счёт, созданный региональным отделением для больниц и медучреждений, поступило более 10 млн руб.

— Особенно хочу отметить партийный проект помощи родственникам медиков. Депутаты, активисты партии и волонтёры взяли шефство над семьями медицинских работников, которые в тот момент были на передовой в борьбе с коронавирусом и практически не появлялись дома. А также акцию «Спасибо учителям». Благодаря ей мы застраховали более пяти тысяч учителей школ на случай заболевания ковидом, — рассказал Романенко.

В рамках конференции прошла традиционная ротация кадров — в президиуме, региональном и местных политсоветах заменили около 10% членов. В состав президиума политсовета партии в регионе вошёл глава города Вячеслав Франк.

Также была создана рабочая группа по подготовке региональной предвыборной программы партии на предстоящие выборы в АКЗС в 2021 году. От депутатов БГД в неё вошли Галина Буевич и Сергей Завалихин.

В завершении конференции были избраны делегаты регионального отделения партии на съезд «Единой России», который пройдёт 19 июня в Москве.

Фото: Михаил Полубедов

Справка: С 2016 по 2020 год в Алтайском крае при поддержке «Единой России» были отремонтированы и построены 60 больниц и поликлиник, появились 63 ФАПа в сёлах, отремонтированы и дооснащены оборудованием 82 детские поликлиники. За пять лет удалось значительно обновить парк автомобилей скорой помощи. За счёт средств федерального и краевого бюджетов приобретено 217 автомобилей на общую сумму более 676 млн руб.