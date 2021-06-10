#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула»

Узнаем захватывающую историю невероятно милой нерпы Юмы, пощекочем себе нервы продолжением хоррор-франшизы «Заклятье», погрузимся в окопный фольклор и узнаем историю очередного вора экстра-класса.

«Красный призрак», военная драма, Россия (16+)

Фото: startfilm.ru

Как бы скептически многие не относились, но факт остаётся фактом: сегодня про Великую Отечественную снимают настоящий экшен — вспомните хотя бы «Т-34», «Несокрушимого», «Танки». Но вот экранизация фронтовой легенды — редкий гость на экране. Вспоминается только «Белый тигр», а вот теперь «Красный призрак».

В начале войны, зимой 1941 года, под Смоленском идут тяжёлые бои. Советская армия отступает, из немецкого окружения пытается выбраться небольшой отряд военных. Они останавливаются в разрушенной деревне, туда же направляется и группа карателей. Их больше, у них лучше вооружение, но в бой вступает Красный призрак — снайпер, на счету которого десятки убитых фашистов. Для советских солдат он настоящая легенда, для немецких, впрочем, тоже, вот только внушающая не оптимизм, а ужас. На его ликвидацию и прислали карателей.

Фото: startfilm.ru

В отличие от другой истории про снайпера «Битва за Севастополь», где рассказывается о военном подвиге Людмилы Павличенко, эта — выдуманная, но в ней много реального: в основе сценария рассказы ветеранов войны, у которых брали интервью создатели фильма, а также фронтовая проза Константина Симонова.

Режиссёр «Красного призрака» Андрей Богатырёв («Дикая лига», «Иуда») определил жанр фильма как истерн. По его словам, в картине есть зрелищные бои, льётся много крови, но в то же время присутствует ирония. Картина очень похожа на главный военный фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», и объединяет их не только тема отмщения, но и лихой экшен на экране. Перекличку с вестернами можно увидеть в сценах перестрелок, а также услышать — саундтрек фильма написал Сергей Соловьёв, который, очевидно, вдохновлялся музыкой Эннио Морриконе. Но создатели фильма не стали копировать комиксную эстетику зарубежных блокбастеров. И зрелищные бои интересуют их не сами по себе, а как часть драмы, которая разворачивается под Смоленском в один из самых тяжёлых периодов войны.

Фото: startfilm.ru

Роль Красного призрака сыграл Алексей Шевченков — обладатель серебряного «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль в «Иуде» Богатырёва. Впрочем, оценить его талант будет непросто: зрители чаще всего видят его через прицел винтовки в маскировочном одеянии. В ролях второго плана — Владимир Гостюхин, Михаил Горевой и австриец Вольфганг Черни. Снялся в фильме и один из самых востребованных сейчас актёров Юрий Борисов. Его герой, примкнувший к партизанам парень по кличке Замороженный, кажется простачком, но у него свои секреты.

Фото: startfilm.ru

«Красного призрака» собирались выпустить на экраны ещё в прошлом году, но помешал коронавирус. Однако создатели фильма на карантине не теряли времени даром: права на «Призрака» уже проданы в США, Великобританию, Францию и ещё 100 с лишним стран.

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Огни», «Арена».

«Заклятье 3: по воле дьявола», фильм ужасов, США (18+)

Фото: fiamma.kg-portal.ru

Продолжение одной из самых популярных хоррор-франшиз современности. Серия фильмов посвящена исследованиям знаменитых борцов с призраками Эда и Лоррейн Уоррен. Прежде они неоднократно становились свидетелями паранормальной активности в разных уголках США. В частности, супруги сражались с духом проклятой монахини и подконтрольной нечисти куклой Аннабель. В третьей части исследователи паранормальных явлений встречаются с преступником, одержимым демонами. В основу сюжета легла реальная история убийства, вызвавшего резонанс в СМИ. Арне Джонсон несколько раз ударил своего домовладельца Алана Боно карманным ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия. Когда его поймали, стал утверждать, что совершил преступление по воле дьявола.

Фото: latinomegahd.net

Присяжные, журналисты и прокуроры уверены, что одержимость Джонсона — лишь предлог для смягчения приговора. Только Уоррены продолжают верить показаниям безумца и начинают поиск улик. Когда в руках демонологов с сомнительной репутацией оказываются неопровержимые доказательства существования тёмной материи, над их жизнями нависает смертельная опасность.

Фото: popsugar.com

Для киновселенной «Заклятия» хоррор станет уже восьмым проектом — в неё также входят три части «Проклятия Аннабель», «Проклятия монахини» и «Проклятие плачущей». Создатель «Заклятья» Джеймс Ван уступил режиссёрское кресло Майклу Чавесу, на счету которого успешный спин-офф франшизы «Проклятие плачущей», при бюджете в 9 миллионов долларов собравший в мировом прокате свыше 120 миллионов. Из минусов фильма, который отметили многие критики, — этот самый нестрашный из всех во вселенной «Заклятья». Детективный хоррор о расследовании громкого инцидента 80-х годов заигрывает с поклонниками и судебных драм, и классических фильмов ужасов, в итоге не очень интересно ни тем, ни другим. А вот сильнейшая сторона всей трилогии в целом — дуэт Патрика Уилсона и Веры Фармиги. «Химия» между центральными героями очень сильна, что делает человеческий фактор самым мощным аспектом в сценарной канве. Персонажам сопереживаешь по полной, а между тем в реальности деятельность Уорренов неоднократно подвергалась сомнениям и откровенной критике. Многие исследователи их паранормальных расследований считают, что чете удалась массовая мистификация, благодаря которой они разбогатели на книгах, музее, гонорарах от кинопродюсеров.

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Огни», «Арена» (2D, DBOX, IMAX)

«Байкал: удивительные приключения Юмы», док. фильм, Россия (0+)

Фото: startfilm.ru

На свете немало животных, которые вызывают умиление. Но бельки байкальской нерпы в этом списке входят в пятёрку самых мимимишных. Документальный фильм Анастасии Поповой рассказывает историю байкальской нерпы по имени Юма — от рождения, детства и периода взросления, когда у неё начинается линька и из белька нерпа превращается в серое млекопитающее, до летнего сезона миграции на Ушканьи острова. По дороге к цели нерпа попадает в сети браконьеров, но чудесным образом выпутывается и благополучно достигает заветного места. Этническая составляющая озера Байкал, названного в фильме великий отец-Байкал, и уважение местных народов к нерпе показаны в ленте через легенды и мифы.

Фото: startfilm.ru

В картине звучат голоса Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского. Хабенский не в первый раз дарит свой глубокий узнаваемый голос персонажу фильма. В трилогии мультфильма «Мадагаскар» его голосом говорит лев Алекс, актёр также читает закадровый текст в сериале «Ёлки», материализуясь в кадре финальной части франшизы «Ёлки последние». Жуя салат и запивая его шампанским, Хабенский своими фирменными интонациями жалуется псу Пирату на то, как несправедлива к тебе судьба, когда работаешь закадровым голосом!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Огни», «Европа-Киномир»», «Киномир-Галактика», «Арена».

«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2», мультсборник, Россия (0+)

Фото: startfilm.ru

Как и было обещано, герои любимых мультфильмов, объединившись, продолжают радовать своих поклонников мультсборником на большом экране. В новом выпуске Фиксики изучают вечный двигатель, рентген и правила безопасности в интернете (смотрим внимательно и мотаем на ус!), Бодо Бородо путешествует в Лондон, знакомится с омонимами и буквой «и». Смешарики разбираются со своими обидами и выясняют, как важно говорить добрые слова и заботиться о счастье близких. Вообщем, тут вам и познавательное, и про путешествия, и про развитие эмпатии, и всё это на понятном для ребёнка языке! Поводов выбраться со своим чадом в кино — более чем достаточно!

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика», «Огни», «Арена»

«Ограбление по-джентльменски», боевик, США (18+)

Фото: startfilmru

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого Уорнер Шольц отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

Фото: startfilmru

Главную роль в фильме сыграл Пирс Броснан, его врага и антагониста — Тим Рот. В режиссёрском кресле Ренни Харлин, автор классических боевиков «Крепкий орешек 2», «Долгий поцелуй на ночь», «Скалолаз» и «Глубокое синее море».

Оригинальное название фильма «Неудачники», но его, во избежание дальнейших критических сравнений, заменили на более звучное, чтобы сразу было понятно, чем займутся герои в ближайшие полтора часа. Кстати, само ограбление обставлено крайне остроумно — не хуже, чем в «Друзьях Оушена», а вот всё остальное — так себе. Фильм похож на рекламу статусных товаров — дорогих часов, виски и прочего. Впрочем, смотреть на всё это «дорого богато», с первоклассными машинами, девушками в красивых платьях, пейзажами Абу-Даби и прочими атрибутами роскошной жизни, по меньшей мере приятно. Никто и не утверждает, что это высокоинтеллектуальная история!

Фото: startfilmru

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Огни», «Арена».