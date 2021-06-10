В Алтайском крае стартовал онлайн-конкурс #ПокажиАлтайКрасиво

Фотоконкурс посвящён празднованию Дня России.

Организаторами конкурса выступили Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и Краевой дворец молодежи, сообщает официальный сайт региона.

К участию приглашают всех желающих без ограничения по возрасту. На конкурс принимают фотографии, отражающие особенности, красоту и достопримечательности Алтайского края. Работы могут демонстрировать гастрономическую культуру региона. Также можно отправить снимки туристических мест края и мест притяжения молодёжи. От одного участника на конкурс принимают не более трёх фотографий. Присылать работы нужно на почту org@altaikdm.ru с темой письма «ПокажиАлтайКрасиво». В нём необходимо указать свои личные данные: ФИО, район проживания, возраст участника и контактный телефон. Фотографии в формате JPEG должны иметь разрешение не менее 3000*4000 пикселей. При невыполнении этих требований фотоработы рассматривать не будут. Приём заявок продлится до 23 сентября.