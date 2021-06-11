До 27 июня — выставка «Монголия — Алтай: век и вечность» (6+), посвящённая 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В экспозиции — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, плакаты, а также искусствоведческие труды.
До 21 июня — выставка «Наш дом — Россия» (6+), посвящённая Дню России. Экспозиция включает книжные и аудиовизуальные произведения, которые повествуют о России, её просторах, народах и обычаях, истории и героях.
До 20 сентября — выставка «Корзина с рукоделием» (6+). Представлены дипломные работы по декоративно-прикладной композиции учащихся ДХШ № 2. Ребята вдохновились темами, связанными с природой и экологией, жизнью города, музыкой, литературой и т. д. Разнообразны и техники исполнения: батик, гобелен, текстильный коллаж, лоскутное шитье, текстильная кукла, плетение ковровых узлов.
До 15 июля — выставка Анатолия и Ирины Щетининых «Мормышанские просторы» (6+), посвященная 300-летию села Мормыши Романовского района.На выставке представлены работы, на которых изображены просторы родного Алтая и его труженики.
До 29 августа — выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе лежит коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растём вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние из экспонатов — археоциаты — имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.
До 30 июня — выставка новосибирской художницы Марины Березиной «Яркие краски жизни» (6+) — цветочные натюрморты, солнечные пейзажи, тревел-зарисовки. По словам автора, каждый раз, когда она берёт кисть, передаёт на холст чувства и эмоции. Нет идей картин, есть впечатления.
До 29 августа — выставка декоративно-прикладных изделий «Алтай: образ и миф» (6+). Основа — текстильные полотна, отшитые мастерами по мотивам хорошо известных петроглифов Большого Алтая, а также фантастических образов скифо-сибирского звериного стиля, присутствующих в пазырыкской археологической культуре Горного Алтая. Мастерами выступили участники клуба лоскутного шитья «Лоскутная пятница».
До 26 июня — выставка легенды русского балета Владимира Васильева «До и после» (6+). В экспозиции 78 акварельных произведений. Представлены все жанры, в которых работает художник, — портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая композиция и эскизы к спектаклям. Выставка носит ретроспективный характер.
До 24 июля — выставка «Путеводительница» (6+). Экспозиция знакомит зрителей с таким явлением, как «путевая икона». 27 произведений, в числе которых иконы, созданные в разных техниках: медное литье, резьба по дереву, станковая темперная живопись. Экспонаты объединены общей темой путешествия и паломничества.
До 11 сентября — выставка «Детских лет воспоминанье» (6+) — фарфоровые игрушки из фондов музея.
До 19 июня — выставка «Благо есть славить Господа» (6+). Представлены уникальные рукописные книги, а также редкие экземпляры печатных изданий XVII–XIX вв., рассказывается о роли и значении этих книг в жизни православных христиан.
12 июня, суббота«Земля, Луна и Солнце» (6+) — 11:00 «Вода — чудо природы» (6+) — 13:00 «Тайны Красной планеты» (12+) — 15:00
13 июня, воскресенье«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11:00 «Космонавтика для детей» (12+) — 13:00«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 15:00
14 июня, понедельник«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) — 11:00 «На голубой планете» (6+) — 13:00 «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 15:00
15 июня, вторник«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12:00 «Вода — чудо природы» (6+) — 13:00 «Тайны Красной планеты» (12+) — 15:00
16 июня, среда«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12:00 «Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 13:00 «От Земли до Вселенной» (12+) — 15:00
17 июня, четверг«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12:00 «За краем небес» (6+) — 15:00 «Астрономия» (12+) — 15:00
18 июня, пятница«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) — 13:00«Энергия Солнца» (6+) — 15:00
11 июня, пятницаГ. Гейерманс, «Гибель «Надежды» (эскиз спектакля, 16+) — 18:30
12 июня, субботаЛ. Андреев, «Дни нашей жизни» (эскиз спектакля, 16+) — 15:00
11 июня, пятница«Вий» (балет, 12+) — 18:30
11 июня, пятницаА. Пушкин, «Сказка о царе Салтане» (сказка, 6+) — 10:30
16 июня, средаН. Гончарова, «Принцесса волшебного леса» (фэнтези, 6+) — 10:30Н. Тэффи, «Чёртова закуска» (спиритический сеанс, 16+) — 18:30
17 июня, четверг«Гуси-лебеди» (сказка, 6+) — 10:30М. Макдонах, «Сиротливый Запад» (ирландская комедия, 16+) — 18:30
12 июня, суббота«Не ёжик» («Театр на подушках», 3+) — 11:00, 12:00
19 июня, суббота«Гадкий утёнок» («Театр на подушках», 0+) — 11:00, 12:00