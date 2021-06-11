День России со спортом. Обзор спортивных событий длинных выходных

В предстоящие выходные в Барнауле состоится фестиваль дзюдо, несколько важных футбольных матчей и многое другое.

Фото: Ярослав Махначёв.

12 и 13 июня в СК «Победа» состоится XVI Международный фестиваль дзюдо. В лично-командных соревнованиях Сибирского федерального округа участвуют юноши и девушки в шести возрастных группах. Открытие фестиваля 12 июня в 9:30. 13 июня начало соревнований с 11:00. Спорткомплекс «Победа» расположен по адресу: ул. Антона Петрова, 146-г.

12 июня в Краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) состоится праздничный турнир по блицу, приуроченный ко Дню России. В 11:45 открытие турнира, в 12:00 стартует первый тур. Соревнование проводится по швейцарской системе.

12 июня барнаульское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе предпоследний официальный матч сезона-2020/21 в первенстве Олимп-ПФЛ. Соперником нашей команды будет один из аутсайдеров турнира — дублёры «Оренбурга», занимающие предпоследнее место. В первом круге динамовцы в гостях одержали крупную победу со счетом 4:0. Начало игры в 17:00, стадион «Динамо» находится по адресу: ул. Никитина, 55.

В этот же день в очередном туре первенства России среди любительских клубов команда СШОР Алексея Смертина «Алтай» примет на своём поле лидера группы «Центр», молодёжную команду ФК «Новосибирск». Начало матча в 17:00. Вход на стадион (ул. Энтузиастов, 12в) бесплатный.

А 13 июня, в воскресенье, барнаульский «Темп» в своём футбольном манеже (1-й Балтийский проезд, 9) сыграет ключевой матч группового этапа первенства России среди любительских клубов в группе «Юго-Запад» против ФСК «Распадская» из Междуреченска. Начало матча в 16:00.

13 июня в спортивном зале ЦСП «Алтай» (ул. Шумакова, 15-б) пройдёт турнир по настольному теннису, посвящённый Дню России.