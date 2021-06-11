Породистых голубей выращивают в Алтайском крае

Вырастить самого красивого голубя и создать публичный питомник около церкви — о чём мечтают барнаульские голубеводы, узнала корреспондент «ВБ».

В публичном питомнике АКДЭЦ. Фото: Светлана Ермошина

Уникальные питомники

Краевое объединение «Голубеводы Алтая» официально зарегистрировано 1 ноября 2010 года. Всех же увлекающихся голубями людей посчитать очень сложно: в одном только Барнауле более сотни голубеводов, по Алтайскому краю — более 500.

С 2012 года с «Голубеводами Алтая» сотрудничает Алтайский краевой детский экологический центр. С 2014 года здесь работает публичный питомник — единственный в России публичный питомник местных пород голубей. Собственно, местных породы две — алтайские шалевые и барнаульские монахи. Кроме них здесь выращивают ещё около десяти пород.

— Голубеводство шло по России с центральной части страны. На Урале выведено много местных пород. Чем восточнее, тем их меньше. Наши — это самые восточные местные породы, — рассказывает Игорь Марискин, директор АКДЭЦ. — Наш питомник начинался с этих пород. Сейчас в питомнике есть и подаренные голуби: нескольких подарил председатель АКЗС Александр Романенко, он сам голубевод, две породы прислал вице-президент Федерации голубеводства России.

Обмен голубями происходит постоянно, ведь, чтобы порода не вымерла, нужно избегать близкородственных скрещиваний. Более того, помимо уже существующего публичного питомника барнаульские голубеводы мечтают создать ещё один, на территории храма Иоанна Богослова.

— Сейчас там есть маленькая голубятня, куда я подарил 7 пар белых голубей, — объясняет Владимир Криворотов, председатель правления организации «Голубеводы Алтая». — Но для такого храма, я считаю, этого недостаточно. Там же постоянно гуляют дети, проводятся венчания, другие события. А голубь — это олицетворение Святого Духа. Если у нас получится совместно с православной церковью сделать там питомник с большими вольерами, это будет для души большая радость. Мысль эта у меня давно, и думаю, мы воплотим её в жизнь. Главная сложность сейчас — в финансах. Мы ведь работаем на энтузиазме, это дело для души. Если кто-то нам поможет, мы будем очень благодарны.

В публичном питомнике АКДЭЦ. Фото: Светлана Ермошина

30 мая на базе АКДЭЦ прошла выставка статных пород голубей, знакомящая барнаульцев с голубеводством в Алтайском крае. Выставка была посвящена Дню защиты детей и присвоению объединению «Голубеводы Алтая» имени первого председателя всесоюзного объединения клуба голубеводов, уроженца Алтайского края Вадима Аполлоновича Романова.

Родом из детства

— На мой взгляд, сейчас идёт возрождение интереса к живой природе, в том числе птицам, — рассказывает Владимир Криворотов. — Я это вижу своими глазами. И на выставках, которые мы проводим в экологическом центре, мы видим горящие глаза детишек и их мам. Это очень приятно, потому что, создавая организацию, мы хотели именно увлекать других, а не просто сидеть дома с хорошими голубями.

Владимир Иванович подчеркивает: такого количества заслуженных голубеводов, как в Алтайском крае, нет ни в одном регионе страны. Для всех это искреннее увлечение.

— У меня это увлечение с детства. Я жил в селе, папа держал голубей, соседи держали голубей, — признается Владимир Иванович. — И уже потом, после армии, я увидел голубятню у товарища, и эта страсть разгорелась с ещё большей силой.

— Я это увлечение не выбирал, оно меня выбрало, — добавляет Игорь Марискин. — Для меня с детства ничего красивее птиц в мире не было. Тащил домой всякое зверье, был целый зоопарк: голубятня, выводок диких уток, хищные птицы… Я благодарен своим родителям за то, что меня понимали. Сейчас у меня дома 4 голубятни. Но там другие породы, я держу только китайскую и итальянскую чайку. В питомнике нет этих пород, я принципиально не держу тех же, чтобы не путать.

В публичном питомнике АКДЭЦ. Фото: Светлана Ермошина

Без боя

Чайки, павлины, дутыши, монахи, барабанщики — это все разновидности голубей. Условно все породы можно разделить на группы, исходя из их способностей. Почтовые, или спортивные голуби — быстрые, выносливые, хорошо ориентирующиеся в пространстве. Именно для них чаще проводят соревнования, в частности, прошлым летом из Барнаула стартовала гонка голубей до Челябинска. Другая группа — лётные, способные надолго зависать высоко в воздухе. В нашем регионе развито бойное голубеводство: такие птицы летают «с боем» — хлопками крыльями и красивыми переворотами. Иногда зависают на месте, переворачиваются через хвост и столбом поднимаются вверх.

И, наконец, декоративные голуби, их разводят для красоты. Им тяжело летать, некоторые даже не могут полноценно выращивать потомство. Например, при выведении короткоклювых голубей их яйца подкладывают птицам других пород, потому что форма клюва не позволяет им кормить птенцов. У бухарского трубача-барабанщика чуб на голове совершенно загораживает обзор, и в брачный сезон заводчики состригают чуб или собирают его как причёску. Зато выглядят эти породы очень необычно. У голубей-павлинов эффектные распушенные хвосты, у якобинов голова обрамлена как будто высоким воротником, так что из-за него в профиль самой головы и не видно…

В публичном питомнике АКДЭЦ. Фото: Светлана Ермошина

— Мне нравится процесс наблюдения за птицами, — отмечает Игорь Марискин. — Отдельный интерес — это селекция. Каждый голубевод — как художник, особенно если разводит декоративные породы. Вот, допустим, я держу итальянских чаек, они дают птенцов — полные копии родителей! Они очень красивые, гармоничные, ледяного окраса, но с ними скучно, потому что они одинаковые. А вот с китайскими чайками творчества полно. Они бывают разных окрасов, завихрения перьев направлены в разные стороны. И, выводя голубей, ты стремишься к гармонии, какой ты её видишь. Я своего идеала ещё не добился. Думаю, самый красивый голубь ещё впереди.