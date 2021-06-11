Резко выросло число пожаров в алтайских борах

Как сообщает пресс-служба холдинга «Алтайлес», в Алтайском крае к началу июня в ленточных и приобских борах произошло в два раза больше лесных пожаров, чем в прошлом году за аналогичный период.

Валерий Савин

Фото: Андрей Кравцов

При этом площадь, пройденная огнём, уже превысила прошлогоднюю за весь пожароопасный период.

Среди главных причин пожаров — сухие грозы. Это природное явление, когда разряд молнии попадает в дерево. Огонь может «прятаться» в дереве от нескольких часов до нескольких дней прежде, чем выйти наружу. Зафиксировать такие пожары удаётся при помощи пожарно-наблюдательных вышек либо камер видеонаблюдения. При этом специалисты отмечают, что сухие грозы проявили себя в этом году аномально рано.

«Обычно сухие грозы начинались в конце июля – начале августа. В этом году это природное явление наблюдается с мая, — прокомментировал директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес», кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Савин. — Кроме того, грозы как причина лесных пожаров были раньше в большей степени характерны для юга Алтайского края, но теперь наблюдаются повсеместно».

Для оперативного тушения лесных пожаров при необходимости стягиваются силы с соседних предприятий холдинга, идёт ежедневный мониторинг лесных массивов. Как отмечают лесники, главная задача — не допустить верховых пожаров, остановить который предельно сложно в ленточных борах, относящихся к лесам высокой горимости.