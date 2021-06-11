Сочинение барнаульской школьницы признано одним из лучших на Всероссийском конкурсе «Сын России»

Накануне Дня России были подведены итоги Всероссийского конкурса школьных сочинений «Сын России», приуроченного к 60-летию первого полёта человека в космос и призванного воспитать у подростков чувства патриотизма и гордости за достижения России в освоении космоса. В числе победителей — ученица гимназии № 42 Анна Долгова.

Аня Долгова в музее «Мир времени» знакомится с космическими экспонатами — здесь им отведена целая витрина. Фото: Юлия Неволина

Минимум вымысла

Восьмиклассница Аня Долгова — человек творческий и мечтает свою профессиональную жизнь связать с созиданием, может быть, станет дизайнером, хотя до конца с этим ещё не определилась. Педагог гимназии № 42 Татьяна Кощина о наклонностях своей ученицы знала, потому и предложила ей, одной из немногих, попробовать себя в конкурсе.

— Татьяна Васильевна сказала, что надо чем-то удивить, например, написать сочинение от лица Юрия Алексеевича, — вспоминает Аня. — Я за эту идею зацепилась, но долго сомневалась, что выбрала правильный подход.

Хотя победительница писала от первого лица, космонавта, художественного вымысла в творческой работе минимум — Аня детально погрузилась в историю, узнала подробности жизни Гагарина, тонко прочувствовала его переживания, связанные с полетом.

— На сбор информации потратила целый день — смотрела, читала, — продолжает девушка. — Нашла хороший документальный фильм «Настоящий Гагарин». Первая часть посвящена его детству, юношеству, обучению в академии на удивление очень подробная. Вторая — о самом полёте и о том, что было после, здесь, наоборот, всё в общих чертах, мне было недостаточно информации. Зацепил лишь единственный факт о 12 нештатных ситуациях полёта, мне стало интересно.

Тогда Аня обратилась к печатным источникам, в первую очередь к книге «Дорога в космос» за авторством самого Юрия Гагарина.

Из сочинения Анны Долговой:

«Всем своим существом я почувствовал, как гигантская птица отрывается от земли, словно нехотя, борясь с притяжением. Невообразимо прекрасная, она преодолевала слои атмосферы, рвалась навстречу звездам, унося меня все дальше и дальше. К необъятному волнению и счастью прибавилась тревога. Что-то шло не так. Деление всё не происходило. Взлететь корабль должен был только на 180 км, у меня не было дублирующей тормозной двигательной системы, ведь даже если бы двигатель не сработал, то за десять суток «Восток» приземлился бы. Но деление всё не происходило. Я взлетал намного выше, чем предполагалось. Теперь запасов на внезапную поломку у меня было слишком мало. И вот ступень всё же отошла. Я вышел на орбиту!»

Факты и эмоции

Конкурс «Сын России» организован Российским детским фондом и Министерством просвещения РФ. Он проводился среди учащихся 5–11 классов в два этапа — региональный и всероссийский. От нашего региона в нём отличились 20 человек.

Существенная часть сочинений, представленных на конкурс, напоминала мини-исследовательские работы – дети анализировали газетные публикации того времени, приводили исторические факты, находили высказывания о полете разных людей. Анна Долгова была противником такого формата. Говорит, хотелось писать художественным языком, а в научной работе с ним работать не получится. Между тем школьница прикрепила к своему сочинению несколько вырезок из апрельских газет 1961 года.

– Это было мое желание, а не обязательное условие конкурса, – подчеркивает Аня. – Таким образом я хотела подчеркнуть значимость произошедшего в мире события. Внимание я сконцентрировала на советских газетах, они писали о личности Гагарина, устройстве ракеты, в это же время американские заголовки говорили о полете «дикой утки».

Тем не менее это было дополнением – экспертная комиссия в первую очередь оценивала подход к написанию самого сочинения. У Ани оно действительно получилось очень оригинальным – это отметила и ее педагог, и мама, она призналась, что не узнает в этих строках своего ребенка.

– Чувства, которые я описываю, неподдельные, – несколько смутившись сообщает Аня Долгова. – Понимаю, заявление смелое, но я, правда, чувствовала, что происходило с Юрием Алексеевичем в том полете, что было внутри, как все клокотало. Мне понравилось вживаться в роль первого космонавта. Думаю, это удалось сделать благодаря свежим эмоциям от фильма и книги, с которыми познакомилась прежде чем сесть за лист.

Фото: Юлия Неволина

Из сочинения Анны Долговой:

«Я все смотрел и смотрел на свою Родину, испытывая возвышенную сыновью любовь к ее бескрайним просторам. Еще совсем недавно покрытая пылью и бедностью, теперь же она воспряла, вскинула голову и стряхнула с себя прах прошлых лет. Гордо шла Родина-мать навстречу новому дню, не страшась будущего, ясно глядя ему в глаза. Она возродилась из пепла, взлетела, воспарила и теперь укрывала своими надежными крыльями нас, своих детей. Прекрасная, великая, непобедимая во все эпохи и во все времена, она учит нас благородству и отваге».

Свой язык

Важно, что в своем сочинении Аня передала только эмоции первого космонавта, имитировать его слог не стала.

– Использовала какие-то фразы Юрия Алексеевича, замеченные в книге, но специально их не подбирала – они сами отложились в голове, – говорит девушка. – Под его язык не подстраивалась, у меня есть свой собственный, и мне достаточно сложно переключаться на другой.

Сложнее всего было начать, отыскать отправную точку, а уже потом пошло как по накатанной.

– Меня особенно впечатлили два момента, – детализирует школьница. – Описание утра, предшествующего полету, когда Гагарин ехал в автобусе и рассуждал о великих людях, других летчиках. И возвращение на Землю. Ими я начала и завершила сочинение.

Из сочинения Анны Долговой:

«Земля все приближалась и приближалась. Я разглядел знакомые изгибы Волги и удивился – Саратовская область! Приземление должно было произойти в Воронежской области, но «Восток» упал недалеко от деревни Смеловка. Получилось довольно романтично: ведь именно здесь, в Саратове, я впервые познакомился с небом. Я снял шлем: было тяжело дышать. Выйдя из кабины, увидел женщину с ребенком:

– Свои, товарищи, свои!».