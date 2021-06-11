В барнаульском колледже появился первый отряд «Юнармии»

Накануне празднования Дня России студенты архитектурно-строительного колледжа вступили в ряды «Юнармии». Ребята дали клятву, получили отличительные знаки юнармейцев и флаг отряда.

Командиру юнармейского отряда ААСК вручает знамя начальник регионального штаба «Юнармии».

Фото: Андрей Чурилов

Традиционно юнармейцами становятся школьники. В среднем профессиональном образовании на базе ААСК появился один из первых отрядов в Алтайском крае и первый — в Барнауле.

В преддверии Дня России принимают присягу около 20 человек. Студенты клянутся «всегда быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки», «быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость».

В Барнауле создано более 20 отрядов, в рядах которых более 500 юнармейцев.«Юнармией» Барнаула проведено около 40 мероприятий в 2020 году, боле 20 — в 2021 году.

Командиром отряда стал Даниил Щербинин, первокурсник ААСК. С «Юнармией» он знаком не понаслышке — будучи школьником, Даниил два года был командиром отряда.

— Мне нравится патриотическая тематика и спорт. Поэтому в школе, когда мне рассказали про «Юнармию», заинтересовался, мне понравилось, — говорит студент. — Мы ездили на военно-патриотические и спортивные сборы, помогали ветеранам, на День Победы участвовали в Почётном карауле. Мне кажется, молодёжи важно пройти эту школу и быть патриотом своей страны.

Фото: Андрей Чурилов

Идею создания юнармейского отряда на базе колледжа Барнаул подхватил вслед за Бийском. Евгений Овчинников, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», надеется, что примеру Алтайского архитектурно-строительного колледжа последуют и другие ссузы Барнаула. Тем более что юнармейцы нашего региона всегда активно проявляли себя.

— В Алтайском крае «Юнармия» появилась одной из первых в стране, на сегодняшний момент у нас более 11 тысяч юнармейцев практически во всех муниципальных образованиях Алтайского края, — говорит Евгений Овчинников. — Знаменательно, что город Барнаул принимает свой первый отряд в системе СПО в год пятилетия юнармейского движения. Архитектурно-строительный колледж начинает делать первые шаги в этом направлении, и я думаю, он покажет другим колледжам, что делает важное дело.