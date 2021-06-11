Виртуальный концерт короля танго покажут в краевой филармонии

15 июня краевая филармония приглашает на очередную встречу в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Здесь состоится концертная программа «Астор Пьяццолла. 100 лет со дня рождения», представленная 23 апреля в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Фото: philharmonia-barnaul.com

Перед публикой выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (дирижер — Владимир Спиваков), Анна Аглатова (сопрано), Никита Власов (аккордеон). В программе прозвучат произведения короля танго: «Предпочтение» (аранжировка Мишеля Михалакакоса), «Прощай, Нонино» (аранжировка Алексея Стрельникова), фуга и мистерия из танго-опериты «Мария из Буэнос-Айреса» (аранжировка Анны Ветлугиной), «История танго» (аранжировка Алексея Стрельникова), «Мелодия в ля миноре», «Он ушёл не прощаясь» (аранжировка Алексея Стрельникова), «Аве Мария» («Много лет назад»), «Я Мария» из танго-опериты «Мария из Буэнос-Айреса», «Заблудшие птицы» (аранжировка Алексея Стрельникова), «Времена года в Буэнос-Айресе», а также «Милонга ангела» и «Смерть ангела» из сюиты «Ангел» «Забвение» (аранжировка Алексея Стрельникова).

Концерт можно будет увидеть в филармонии (1-й этаж) 15 июня в 15:00. Вход свободный.