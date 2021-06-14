День работников миграционной службы в России, день блогера и другие праздники 14 июня

Обзор праздников от «Вечернего Барнаула» расскажет о самых интересных из них.

Фото: sadsha.ru

День работников миграционной службы

Ежегодно 14 июня в России отмечается профессиональный праздник — День работника миграционной службы, установленный Указом Президента РФ № 701 от 4 июня 2007 года.

В 1992 году Указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная миграционная служба (ФМС) России, которая в конце 1999 года была преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. Министерство формировалось на базе службы и бывшего министерства по делам национальностей в конце 2001 года.

В задачи Управления входит выработка и реализация государственной политики в сфере миграции и осуществление правоприменительных функций, функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, а также — борьба с незаконной иммиграцией. Управление подчиняется министру внутренних дел РФ.

Международный день блогера

Фото: canva.com

Сегодня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера.

Блогер самостоятельно ведёт и администрирует интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по насущным на его взгляд проблемам.

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Отмечать День блогера предложил один из студентов Стэнфорда. Первое празднование состоялось 9 июня, но в 2005 году дату перенесли на 14 июня. Это масштабное событие, объединяющее множество разных людей. Такая форма общения сближает собеседников из разных стран и континентов. Этот праздник — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Именины

Именины сегодня отмечают: Валериан, Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Устин, Харитон, Вера.

Другие праздники в мире

День клубничного торта

День бурбона

День кофейных зёрен

Фото: canva.com





