Очередная уловка мошенников: заёмщиком микрокредитной организации можно стать поневоле

Займы отправляют тем, кто о них даже не просил.

Фото: rg.ru

Новый способ отъёма денег у населения практикуют на просторах нашей родины.

Микрокредитные организации столицы рассылают деньги на банковские карты москвичей. Через некоторое время эти деньги начинают требовать с процентами, хотя владелец карты ни о каком займе микрокредитную организацию не просил. Вернуть деньги непосредственно тем, кто выдал заём не получается — ни на звонки, ни на письма организация не отвечает.

Фото: скриншот видеозаписи smotrim.ru

На вопрос, откуда у фирмы личные данные владельца карты, юристы отвечают: мы предоставляем эти данные сами. Сегодня мы практически не задумываемся, где, кому и на что мы даём согласие по обработке и хранению личных данных. А далеко не все организации и ресурсы имеют возможность хранения таких данных. Происходит масштабная утечка личных данных, и человек легко может стать жертвой.

Юристы советуют ни в коем случае не тратить полученные от неизвестных лиц деньги. Иначе, микрокредитная копания будет вправе требовать оплату процентов. А они в таких организациях просто грабительские, и даже небольшая сумма за неделю может возрасти десятикратно. Вариант, что это просто ошибка банковского перевода, минимален.

Первым делом нужно идти и написать заявление в банк. При этом просить нужно не об отмене операции, во время которой вам зачислены денежные средства, а именно о возврате ошибочно зачисленных средств на ваш счёт. Банк может предоставить название отправителя — имя и его расчётный счёт. Другой способ не стать должником — зачислить деньги на депозитный счет нотариуса. Как только денежные средства поступают на депозитный счет нотариуса, весь долг считается погашенным. Никакие штрафные санкции, никакие проценты за пользование денежными средствами, пени и так далее не взыскиваются. Но за помощь нотариуса придётся заплатить 0,5 процента от внесённой суммы. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно быть аккуратнее. Юристы призывают не оставлять данные во время покупок в интернет-магазинах и на других ресурсах, которые не гарантируют безопасное хранение личных данных.