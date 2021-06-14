Устинов день: с летом на коротке!

Народные приметы на 14 июня.

Фото: wallup.net

Именно с этого дня по юлианскому календарю наступал первый летний месяц — июнь. В народе его стали называть «изюк» – кузнечик. Наши предки говорили, что в это время появлялись первые маленькие кузнечики. Другое название месяца «червень». В древности это слово обозначало багряный (красный) цвет, который на Руси считался символом красоты и победы. В первый летний месяц природа окончательно побеждала холода, а вокруг расцветали цветы и яркая зелень. Ещё июнь славится самыми длинными днями и самыми короткими ночами.

В народе Устинов день воспринимался как забор – тын, отделяющий весну от лета: «Устин – между маем и июнем тын». В этот день запрещалось ставить заборы, в противном случае у того, кто ослушается, может случиться пожар.

Говорят, что в этот день можно было избавиться от назойливых людей, которые не дают другим покоя. Для того чтобы это сделать, нужно было сорвать ивовый прут и воткнуть его между своим следом и следом неприятного человека.

В этот солнечный и жаркий день люди отправлялись в лес в поисках лечебных трав. Помните о том, что растения являются даром Божьим, поэтому их нельзя в этот день вырывать с корнем, даже если он очень вам нужен. Лучше оставить корень в земле, чтобы на следующий год было что собирать.

Придя в лес за травами и кореньями, поклонитесь на все четыре стороны и попросите прощение у всего белого света, а также позволения взять силу от земли, чтобы помочь всем, кому плохо. Если вы так сделаете, то на вашем пути будут попадаться только сильные и крепкие растения.

Фото: naturelika.com

Запрещается в этот день

Мужья не должны в этот день отказывать супругам в извинениях. Отметим, что извиняться нужно даже в том случае, если не чувствуете за собой никакой вины.

В этот день влюбленные не должны скрывать свои чувства. Сегодня им необходимо показать свою заботу и ласку по отношению друг к другу, чтобы между ними всегда царили взаимопонимание и любовь.

Фото: fotokto.ru

14 июня: приметы и поверья