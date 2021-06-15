Аномально жаркую погоду прогнозируют в Алтайском крае

Местами максимальная температура воздуха в регионе будет составлять +30 градусов.

Фото: istockphoto

Аномально жаркую погоду обещают синоптики с 15 по 19 июня 2021 года. С 17 по 19 июня местами по югу ожидается сильная жара с максимальными температурами +35 градусов и выше.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

При жаре главная опасность для человека — перегревание, угроза повышения температуры тела выше нормы (37°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Каковы симптомы перегревания? Покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможны даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека всё же случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда может потребоваться даже искусственное дыхание и массаж сердца.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют: не находитесь долго на солнце, во время сильной жары носите светлую одежду. Головной убор обязателен! Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к её охлаждению. Не злоупотребляйте спиртным!

Будьте осторожны при отдыхе у воды! Обеспечьте строгий контроль за детьми! Купание безопасно только на проверенных и официально принятых пляжах!

Также в период сухой и очень жаркой погоды важно особое внимание уделять правилам пожарной безопасности. Будьте крайне осторожны при обращении с огнём.

Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб — 112.