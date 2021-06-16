В барнаульском аэропорту встретили самолёт из Москвы водяной аркой

Сегодня, 16 июня 2021 года, авиакомпания Red Wings выполнила первый рейс по маршруту Москва — Барнаул — Москва (аэропорт Домодедово) на комфортабельном Airbus A-320.

Международный аэропорт Барнаул имени Г. С. Титова встретил прилетевший лайнер нового регулярного рейса водяной аркой.

Из столицы прилетел 171 пассажир, из Барнаула в Москву отправились 147 пассажиров.

Пассажиры, вылетающие из Барнаула, проходили регистрацию на празднично оформленных стойках регистрации, после чего каждого из них ожидал вкусный завтрак.

В региональном минтрансе сообщили, что рейс в Москву из Барнаула будет выполняться ежедневно.

Вылет из Барнаула в 6:25, прилет в Москву в 6:55. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Билеты можно приобрести на сайте аэропорта Барнаул, на сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах Барнаула и Алтайского края.