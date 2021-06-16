В Барнауле завершилась приёмка загородных оздоровительных лагерей

На прошлой неделе глава города Вячеслав Франк вместе с представителями различных надзорных органов проверил готовность детского лагеря отдых «Спутник-2». Сегодня, 16 июня, здесь принимают первую смену.

Фото: Михаил Полубедов

Напомним, приёмочная кампания стартовала 24 мая. За это время специалисты Роспотребнадзора, пожнадзора, полиции и ГИБДД проверили все семь муниципальных загородных лагерей. Как подчеркнул глава города, работа столь представительной комиссии нацелена на то, чтобы оценить, насколько безопасным будет пребывание детей в лагере в течение смены.

«Спутник-2» — один из самых больших на территории Барнаульского образовательного округа, он рассчитан на 350 мест, но в нынешнем году численность одной смены не может превышать 250 детей — это обусловлено требованиями надзорных органов.

— Каждое утро дети будут проходить термометрию, техперсонал обязан соблюдать масочный режим, мероприятия должны проходить внутри отрядов, смешение не допускается, — рассказывает председатель городского комитета по образованию Андрей Муль. — Родительских дней не будет, но если ребёнка по каким-то причинам заберут в середине смены, вернуть его уже не получится. В большинстве лагерей пройдет по три смены, в некоторых четыре–пять, между ними перерыв три дня — за это время здесь успеют провести необходимую обработку.

Кроме того, подготовка к новому сезону требовала решения и текущих задач. Особое внимание уделялось ремонтной части. В частности, в «Спутнике-2» произведён капремонт семи спальных корпусов (это половина от общего числа), душевых комнат, кровли пищеблока и обеденного зала. В четырёх корпусах установлены водонагреватели, умывальные раковины. Корпус для младших отрядов дополнительно оснащён санузлами. В общей сложности на это потрачено более 3 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Во время осмотра территории «Спутника-2» Вячеслав Франк отметил, что обеспечение безопасности детей — приоритет в организации летнего отдыха. Фото: Михаил Полубедов

Как отметили члены комиссии в общении с Вячеславом Франком, в «Спутнике-2» дети будут отдыхать в безопасном режиме — круглосуточную охрану лагеря осуществляют сотрудники специализированного частного предприятия. На территории лагеря действует контрольно-пропускной режим, установлено видеонаблюдение. В каждом корпусе есть необходимые средства пожаротушения. Для соблюдения санитарных норм вожатые, педагоги, медработники, сотрудники пищеблока проходят обследование на COVID-19.

О переменах главе города во время экскурсии рассказал исполняющий обязанности начальника лагеря Денис Краснов:

— К летнему отдыху в 2021 году в лагере отреставрирован клуб. На протяжении всего лета здесь будут работать кинозал на 350 мест и караоке-зал, библиотека, творческий центр (студии, секции, кружки). Для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки, установлен комплекс спортивных уличных тренажёров.

Кстати, обновление и укрепление материально-технической базы произошло в нескольких муниципальных лагерях, на эти цели из бюджета города было выделено более 3 млн рублей. Так, капитально отремонтированы кровли административного корпуса и медицинского пункта в лагере «Дружных», столовой — в «Соснячке», ограждения — в «Звёздном». Также обновлено постельное белье, приобретены дизель-генератор в «Медвежонок», проектор и ноутбук — в «Дружных».

Говоря о летнем отдыхе школьников, глава города сделал акцент на возможности получения кешбэка за отдых в любом муниципальном лагере.

— Родители могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, — сказал Вячеслав Франк. – Это очень хорошее подспорье для семей с детьми. Причём воспользоваться такой возможностью можно не единожды за лето, ребёнок может поехать на любое количество смен.