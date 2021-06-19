Рассказываем, на каких пляжах Алтайского края разрешили купаться

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели техническое освидетельствование и допустили к эксплуатации 38 пляжей:

1. Пляж «Городской» (г. Барнаул, остров «Помазкин», протока Оби).

2. Пляж «В парке» (г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоём).

3. Пляж «Водный мир» (г. Барнаул, протока Оби).

4. Пляж «Планета Q» (г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, искусственный водоём).

5. Пляж кемпинг парк «Природа и человек» (г. Барнаул, п. Кирова. оз. Пионерское).

6. Пляж «Бонус 21» (г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149-а).

7. Пляж «Катунский острог» (Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры).

8. Пляж «На Зелёном Клину» (г. Бийск, правый берег Бии).

9. Пляжная зона «У понтонного моста» (г. Бийск, левый берег, Бии).

10. Пляж «Центральный» (г. Бийск, правый берег Бии, набережная парка «Победы» у коммунального моста).

11. Пляж «Квартал АБ», (г. Бийск, правый берег Бии, напротив спорткомплекса «Заря»).

12. Пляж «Изумруд» (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище).

13. Пляж «Импульс» (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка).

14. Пляж «ДОЛ «Чайка» (Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное).

15. Пляж ДОЛ «Чайка» (Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив).

16. Пляж «Причал-22» (г. Яровое, озеро Большое Яровое).

17. Пляж «Причал-42» (г. Яровое, озера Большое Яровое).

18. Пляж «Причал-55» (г. Яровое, озеро Большое Яровое).

19. Пляж «Волна» (Бурлинский район, с. Бурла, оз. Песчаное).

20. Пляж Центральный (Благовещенский район, н. п. Благовещенка).

21. Пляж «Городской» (г. Заринск, река Чумыш).

22. Пляж на базе отдыха «Золотая рыбка» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

23. Пляж на базе отдыха «Эдельвейс» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

24. Пляж на туристической стоянке «Солнечный берег» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

25. Пляж на базе отдыха «Изумрудный берег» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

26. Пляж на туристической стоянке «Ласковый прибой» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

27. Пляж на базе отдыха «Колываныч» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

28. Пляж на базе отдыха «Золотые пески» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

29. Пляж на базе отдыха санатория «Лазурный» (Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское).

30. Пляж на туристической базе «Мечта» (Курьинский р-н, пос. 8-е Марта, оз. Белое).

31. Пляж лечебно-оздоровительный профилакторий «Скала» (Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое).

32. Пляж на базе отдыха «Саввушка» (Змеиногорский район с. Саввушка, оз. Колыванское).

33. Пляж «Бирюзовая Катунь» (Алтайский район, Урочище Талдушка, искусственный наливной водоём).

34. Пляж «Здравница Ая» (Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая).

35. Пляж «Берёзка» (Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая).

36. Пляж «Летний рай» (Бийский район, 1 км к югу от п. Чуйский, Катунский карьер).

37. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-1» (Алтайский район, с. Алтайское, искусственный наливной водоём).

38. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-2» (Алтайский район, с. Алтайское, искусственный наливной водоём).

Официальный пляж — это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю. К сожалению, для большинства людей обязательное условие качественного отдыха — возможность искупаться, а не собственная безопасность.

Купайтесь только в проверенных специалистами безопасных местах. Будьте осторожны!

Находясь в воде, каждый из купающихся должен соблюдать определённые правила и строго их соблюдать:

купание разрешается в оборудованных водоёмах или на пляжах;

запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

купание детей разрешено только под присмотром взрослых.

Если вы хотите чтобы ваш отпуск, каникулы или просто выходной день прошёл без происшествий и не обернулся трагедией, не подвергайте свою жизнь и здоровье неоправданному риску, выбирайте безопасный отдых, отдых по правилам.

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