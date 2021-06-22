Как хорошо любить читать: Алтайский край вошёл в топ-10 самых читающих регионов по версии ЛитРес

В книжном рейтинге «ЛитРес: Библиотеки» Алтайский край замыкает десятку регионов с наибольшей книговыдачей за пять месяцев 2021 года.

Фото: pixabay.ru

Рейтинг ведущего представителя отечественного рынка электронных и аудиокниг сервиса «ЛитРес:Библиотеки» формируется на основе статистики книговыдач библиотек разных уровней. В нашем регионе ЛитРес пользуются 163 библиотеки, в том числе три краевые и библиотеки из 67 муниципальных образований. Для всех оператором выступает Шишковка, которая из средств краевого бюджета закупает в ЛитРес книги на сумму, превышающую 600 тыс. рублей в год.

За период с января по май текущего года библиотеки совокупно обслужили 2 842 читателя, которым выдали 7 106 экз. (электронные книги — 4923, аудиокниги — 2183), что на 133% больше аналогичного периода 2020 года (5 323).

Фото: biblio.litres.ru

Пресс-служба Шишковки сообщает, что на научно-популярную литературу приходится 37% спроса, на художественную — 63%. Самыми популярными жанрами являются детективы и триллеры (18%), фантастика, фэнтези, мистика (14%), сентиментальные романы (9%).

В последнее время заметно растёт спрос на аудиокниги. Если в 2017 году, когда Шишковка только начинала предоставлять читателям доступ к ЛитРес, процент аудиокниг в общей книговыдаче составлял 15%, то сейчас он равен 25%. Наиболее популярны аудиокниги у группы пользователей от 41 до 50 лет.

Что же читают и слушают жители края?

Топ-10 художественной литературы:

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» Фредрик Бакман «Тревожные люди» Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» Татьяна Устинова «Камея из Ватикана» Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент» Уолтер Тевис «Ход королевы» Фредрик Бакман «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Анджей Сапковский «Ведьмак» Роберт Гэлбрейт «Дурная кровь» Элизабет Гилберт «Город женщин»

Топ-10 научно-популярной литературы:

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни» Джон Кехо «Подсознание может все!» Джен Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Хэл Элрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Анастасия Залога «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Владислав Гайдукевич «Расширить сознание легально» Колин Типпинг «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» Гэри Чепмен «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику»

Сотрудники главной краевой библиотеки напоминают, что читатели Шишковки и библиотек, подключенных к ЛитРес через краевую библиотеку, пользуются фондом ЛитРес бесплатно.