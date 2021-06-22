Как хорошо любить читать: Алтайский край вошёл в топ-10 самых читающих регионов по версии ЛитРес

В книжном рейтинге «ЛитРес: Библиотеки» Алтайский край замыкает десятку регионов с наибольшей книговыдачей за пять месяцев 2021 года.
Рейтинг ведущего представителя отечественного рынка электронных и аудиокниг сервиса «ЛитРес:Библиотеки» формируется на основе статистики книговыдач библиотек разных уровней. В нашем регионе ЛитРес пользуются 163 библиотеки, в том числе три краевые и библиотеки из 67 муниципальных образований. Для всех оператором выступает Шишковка, которая из средств краевого бюджета закупает в ЛитРес книги на сумму, превышающую 600 тыс. рублей в год.
За период с января по май текущего года библиотеки совокупно обслужили 2 842 читателя, которым выдали 7 106 экз. (электронные книги — 4923, аудиокниги — 2183), что на 133% больше аналогичного периода 2020 года (5 323).
Пресс-служба Шишковки сообщает, что на научно-популярную литературу приходится 37% спроса, на художественную — 63%. Самыми популярными жанрами являются детективы и триллеры (18%), фантастика, фэнтези, мистика (14%), сентиментальные романы (9%).
В последнее время заметно растёт спрос на аудиокниги. Если в 2017 году, когда Шишковка только начинала предоставлять читателям доступ к ЛитРес, процент аудиокниг в общей книговыдаче составлял 15%, то сейчас он равен 25%. Наиболее популярны аудиокниги у группы пользователей от 41 до 50 лет.
Что же читают и слушают жители края?
Топ-10 художественной литературы:
Топ-10 научно-популярной литературы:
Сотрудники главной краевой библиотеки напоминают, что читатели Шишковки и библиотек, подключенных к ЛитРес через краевую библиотеку, пользуются фондом ЛитРес бесплатно.