Рассказываем, как помочь ребёнку подготовиться к первой поездке в загородный лагерь

В оздоровительных загородных лагерях Барнаула стартовал первый сезон.

Фото: Андрей Чурилов

Главное — настрой

В 2020 году Роспотребнадзор так и не разрешил открывать загородные лагеря в России. В этом году ведомство ввело ряд ограничений, например сократилась длительность смен до 14 дней, уменьшилась наполняемость, которая должна составлять не более 75% от общего числа. Под запретом оказались и родительские посещения, а вожатым, как и всему персоналу лагеря, нельзя покидать территорию во время смены.

И несмотря на эти ограничения, детвора с удовольствием складывает сумки, собираясь на отдых. Для кого-то это вторая, третья, а может, даже пятая поездка в лагерь, а для кого-то — первая. На что нужно обратить внимание родителям, отправляя в первый раз ребёнка за город, и какие вещи не забыть взять с собой? Об этом расскажут наши специалисты.

— Загородный лагерь — это хорошее место для отдыха, — говорит вожатая со стажем Ольга Говрюшкина. — Ребёнок всё время находится в кругу своих сверстников. Он не только играет, общается, но и развивается, приобретая новые знания, навыки, умения.

Когда встаёт вопрос, посылать ли школьника на лето в лагерь, подумайте, хочет ли он этого и будет ли ему там комфортно. Если он категорически против — не настаивайте! И, вспоминая о времени, проведённом вами в лагерях, меньше рассказывайте о трудностях и неприятностях, которые запомнились. Лучше поделитесь яркими впечатлениями и эмоциями, которые подарил вам лагерь, расскажите о крепкой дружбе, песнях под гитару у костра и весёлых играх.

— Первые пару дней для ребёнка будут самыми сложными, поэтому мамам нужно быть готовыми к тому, что он будет звонить, проситься домой, рассказывать о проблемах, с которыми столкнулся, — продолжает вожатая. — Например, его рано разбудили, ведь в лагере свой режим и все дети должны чётко следовать ему. Или в умывальнике оказалась холодная вода, или же на улице идёт дождь, а ему нечем заняться. Если вы слышите в голосе ребёнка тревогу, то лучше созвонитесь с вожатым отряда, узнайте, что случилось на самом деле. Но не звоните часто, чтобы узнать, что он поел, во что поиграл! Договоритесь ещё дома, что созваниваться будете один раз в день. В этом случае дети не будут носить телефон с собой, ожидая звонка и боясь его разбить, потерять, оставить где-то.

А вот забирать подростка домой, даже если он сильно просится — крайняя мера. Маме или папе стоит поддержать, настроить ребёнка на оптимистический лад, убедить его в том, что он уже взрослый и родители гордятся его самостоятельностью. По словам Ольги, через четыре-пять дней дети полностью адаптируются и начинают получать радость от общения с новыми друзьями.

Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо ещё внимательнее относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребёнка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.

Новое окружение

Непременно объясните ребёнку, что вожатые — это взрослые, которые смогут помочь в любой трудной ситуации, защитить или дать совет, поэтому обращаться к ним можно в любое время.

— Кто-то быстро вливается в любой коллектив, кто-то действует более осторожно, — дополняет школьный психолог Ирина Нефёдова. – Конечно, многое зависит от вожатых, которые, придумывая разные игры, объединяют ребятишек, помогают им познакомиться, подружиться. И всё же перед поездкой в лагерь маме стоит провести профилактическую беседу со своим ребёнком по поводу соблюдения режима и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны уметь соблюдать элементарные требования гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета.

Нужно знать, что почти в любом отряде находятся свои заводилы, которые подбивают остальных детей к нарушению дисциплины. Чаще всего это происходит в отрядах средней возрастной группы — от 10 до 13 лет. Драки, несоблюдение режима — все это обычно предлагается зачинщиками «на слабо». Проговорите с ребёнком, каким образом вести себя в такой ситуации, подумайте вместе, что ответить, чтобы сохранить свой авторитет, но не поддаваться на провокацию. Убедите сына или дочь, что не стоит пытаться что-либо доказать такой компании. Нужно просто спокойно и уверенно сказать «нет».

Ничего лишнего

Собирая вещи в лагерь, оставьте дома планшеты, плееры и ноутбуки. Пусть ваш подросток отдохнёт от гаджетов, но не забудьте положить зарядку от сотового телефона. Не стоит давать или передавать детям сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты: лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой и лапшу быстрого приготовления, дети получат весь необходимый объём питательных веществ в столовой в соответствии с режимом питания. К запрещённым вещам можно отнести и лекарства, которые точно не стоит давать ребёнку в лагерь. Если он почувствует себя плохо, нужно обратиться к медицинскому работнику лагеря.

Составляя гардероб, постарайтесь предусмотреть сменные комплекты на случай тёплой и холодной погоды. Непременно положите несколько пар запасных носочков и нижнего белья. Обязательно — куртку с капюшоном, головной убор и непромокаемую обувь на случай дождя. А также средства личной гигиены: зубную щётку, пасту, полотенца, мыло, шампунь, мочалку, туалетную бумагу.