День памяти и скорби был отмечен в Барнауле рядом памятных мероприятий

К особой дате в истории России — Дню памяти и скорби — в Барнауле были приурочены возложение цветов к Мемориалу Славы, участие в акции «Свеча памяти» и другие мероприятия.

Фото: Андрей Чурилов

21 июня в 23:00 краевая столица присоединилась к общероссийской акции «Свеча памяти». В ней приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти, силовых структур.

Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с полей сражений и зажгли 80 свечей.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне, подвиге народа делают россиян сильнее, ответственнее за настоящее и мирное будущее страны.

— Более полумиллиона жителей Алтайского края ушло на фронт, более половины из них не вернулось. Память о тех, кто отстоял Отчизну, будущее для всех нас, останется навсегда в наших сердцах. Мы всегда будем помнить и подвиг тружеников тыла. В первые месяцы войны десятки эвакуированных заводов развернули свою работу на Алтае. Целые эшелоны продовольствия, теплых вещей, медикаментов отправлялись отсюда на фронт. Наши госпитали вернули в строй десятки тысяч бойцов. Десятки тысяч людей, эвакуированных из прифронтовых территорий, обрели на Алтае второй дом. Это было тяжёлое, сложное, страшное и героическое время, — сказал глава региона.

Фото: Михаил Полубедов

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года молодые активисты вышли с зажженными свечами на улицы Тюмени. Так родилась акция в память о начале самой страшной войны в истории России.

Валентина Кулакова несколько лет наблюдала за акцией «Свеча памяти» из окон своей квартиры, а в этом году решила поучаствовать сама.

— Я — послевоенный ребенок, — поделилась ветеран труда. — Моего отца призвали в армию еще в 1938 году, оттуда он сразу ушёл на фронт рядовым. Воевал в пехоте, был тяжело ранен, приезжал домой после госпиталя в отпуск в 1944 году. А потом вернулся на фронт и демобилизовался уже после войны с инвалидностью. Работал бригадиром в совхозе, прожил всего 63 года. Да и маме несладко пришлось: в Алейский район привезли много детей из блокадного Ленинграда, ухаживали за ними всем миром. Сердце замирает, когда вижу эти свечи, и слёзы сдержать не могу. Спасибо, что люди помнят.

Фото: Михаил Полубедов

22 июня на Мемориале Славы состоялась церемония возложения цветов. Отдать дань уважения мужеству и героизму советского народа, наших земляков, защищавших Родину, пришли руководители краевых и городских органов власти, силовых структур, волонтёры, жители города.

Для заместителя председателя БГД Сергея Струченко Мемориал Славы стал знаковым местом ещё со школьных лет. Сюда его приводил дед, активный общественник.

— Война прошлась катком и по моей семье: кто-то вернулся, кто-то остался навеки на поле боя, — рассказал депутат. — Прадед Матвей Филатов участвовал в двух войнах — Первой мировой и Великой Отечественной. С первой войны привёз Георгиевский крест, со второй — орден Красной Звезды и боевые медали. А вот его сын, мой двоюродный дедушка Митрофан, погиб в 1942 году. Ещё один дед, Пётр Середа из села Шахи Павловского района, прошёл всю войну и вернулся домой восстанавливать страну из руин. Мне есть и лично кому поклониться, и почтить память всех тех, кто принёс Победу нашей стране.

В этот же день состоялось торжественное открытие стелы, посвящённой эвакуированным в регион в начале Великой Отечественной войны промышленным предприятиям.