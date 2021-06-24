Алтайские спасатели достали женщину, зажатую после ДТП в искорёженной машине

Авария произошла вечером 23 июня 2021 года на 14 километре трассы К-20 близ села Клепичиха Поспелихинского района.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Вчера водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии травмированная женщина не смогла самостоятельно выбраться из искорёженной машины. Для её эвакуации спасателям пришлось вскрывать крышу автомобиля при помощи гидравлического инструмента.

Благодаря их своевременной и профессиональной помощи пострадавшая в удовлетворительном состоянии была эвакуирована и передана медикам. В результате аварии женщина получила переломы, а также многочисленные ушибы и ссадины. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу, её жизни ничего не угрожает, информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю.