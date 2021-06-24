Театр кукол «Сказка» отметит премьерой переезд в новое здание

В театре завершили работу над новым спектаклем «Паша» по мотивам рассказов из книг «Добыть Тарковского» молодого пермского автора Павла Селукова.

Афиша спектакля «Паша», фото: театр кукол «Сказка».

Для премьерного спектакля в новом сезоне театр кукол выбрал смелую постановку, нетипичную для своего репертуара. Историю жизни поколения «кому за 35» поставил минский режиссёр, многократный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Янушкевич. В многонаселённом спектакле важные роли и у кукол, непривычных, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами. Это один из масштабных проектов, в постановке участвует практически вся труппа театра.

По задумке создателей спектакля лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого зовут Паша. В центре внимания — его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, познаёт искусство и с юмором смотрит на быт.

Увидеть премьерный спектакль зрители смогут уже в сентябре в новом здании театра. В июне закончился театральный сезон, и в течение лета театр «Сказка» покинет приютившее его здание бывшего кинотеатра «Родина».