Алтайкрайстат нарисовал социальный портрет алтайской молодёжи

Накануне Дня молодёжи Алтайкрайстат подготовил информацию о жителях Алтайского края в возрасте от 15 до 29 лет, которых традиционно относят к молодёжи.

Фото: canva.com

Этой категории граждан насчитывается в регионе около 350 тыс. человек, каждый шестой житель края молод.

Между тем в структуре населения в возрасте 15–29 лет численность мужчин немного превышает численность женщин, а большую часть составляют горожане. Так, в городах проживает почти 60 процентов молодёжи. Что же касается соотношения мужчин и женщин, то на 1000 мужчин в возрасте 15–29 лет приходится 961 женщина (999 — в городской местности, 906 — в сельской).

В вузах края обучается без малого 50 тыс. молодых людей, среднее профессиональное образование получают чуть более 54 тыс. человек.

В краевом статистическом ведомстве отмечают, что более подробную информацию о численности молодёжи в разрезе каждого муниципалитета региона даст предстоящая Всероссийская перепись населения. В ходе переписи станут известны данные не только о численности населения, но и многие другие сведения, необходимые для определения перспектив социально-экономического развития страны. Масштабное статистическое мероприятие планируется провести в октябре 2021 года с применением цифровых технологий.