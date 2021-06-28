Рассказываем, как россияне будут отдыхать в 2022 году

В период отпусков самое время узнать, как мы будем отдыхать в 2022 году.

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Минфин, Минэкономразвития России и Российский союз промышленников и предпринимателей согласовали проект правительственного постановления о переносе выходных дней в 2022 году. В проекте постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 и 10 мая соответственно, сообщает «Российская газета». Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом россияне в 2022 году будут отдыхать так:

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.

Всего в следующем году будет 28 праздничных дней — и это не может не радовать!

При этом в обществе продолжается дискуссия, стоит ли сохранять длинные выходные в январе, а майские по-прежнему оставлять разорванными. Однако эксперты считают нецелесообразным переносить длинные праздники с января на май. В мае идёт активная работа в сельском хозяйстве, и выходные в эти дни неуместны. К тому же, если просить работников выходить в официальные праздники, это потребует дополнительной оплаты, что приведёт к удорожанию продукции.