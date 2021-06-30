Публикуем подробности отчётной сессии Молодёжного парламента

Депутаты, которые вошли в XI созыв, рассказали о проделанной работе за два года. В итоговом заседании также приняли участие заместитель председателя комитета по делам молодёжи, культуре, физкультуре и спорту Александр Штебнер, председатель комитета по социальной политике БГД Марина Понкрашёва и секретарь избирательной комиссии Ксения Долгих.

Фото: Михаил Полубедов

Свою работу Молодёжный парламент XI созыва начал 29 августа 2019 года. В него вошли 30 представителей активной молодёжи города, среди них пять школьников (в прошлых созывах был только один). Ранее срок полномочий составлял один год, в этот раз было принято решение увеличить его до двух лет, чтобы депутаты успели реализовать все свои задуманные идеи, так как некоторые проекты имеют долгосрочный период или же требуют большего количества времени на проработку.

Самая первая акция, в которой принял участие Молодёжный парламент Барнаула, была проведена в преддверии Года памяти и славы. Его представители наводили порядок на местах захоронений участников Великой Отечественной войны на Власихинском кладбище.

На заседании выступили представители комитетов Молодёжного парламента, которые рассказали о мероприятиях, проведённых в течение срока их полномочий, о том, на каком этапе они находятся и о достигнутых результатах.

Правовой комитет в течение этого времени консультировал граждан, а также работал над несколькими проектами, которые касались полового воспитания молодого поколения, туристического объединения школьников, профориентации и других сфер. Например, в рамках проекта «Надежда» под опеку волонтёров попали одинокие пожилые люди города и ветераны войны, которых они систематически обеспечивали продуктами и лекарствами. Проявленная инициатива оказалась очень актуальной особенно во время пандемии, когда пожилые барнаульцы не могли выйти на улицу в силу своего возраста.

Нововведением стало открытие при Молодёжном парламенте общественной приёмной. Её председатель Владимир Калинкин отметил, что за время работы пришли к выводу: нужно не только ждать обращений, но и самостоятельно идти на помощь людям. Например, отслеживать вопросы в социальных сетях в официальных городских пабликах и консультировать непосредственно там. За два года в приёмную поступило 49 обращений, 12 раз представители парламента сами обращались с предложением о помощи, также было проведено более 12 очных встреч с барнаульцами. Чаще всего жители интересовались темой ЖКХ, что составило 46% от общего числа запросов, также они хотели узнать о получении социальных выплат, назначенных в период пандемии. Молодых людей в большей степени волновали вопросы трудового законодательства. Общественная приёмная совместно с правовым комитетом реализовали проект «Труд и право».

Огромный объём работы был выполнен комитетом по патриотическому воспитанию. Благодаря ему удалось создать систему общественных центров на базе вузов и ссузов Барнаула и открыть штаб ВОД «Волонтёры Победы», без участия которого сейчас не проходит практически ни одно крупное мероприятие. Для школьников и студентов городов и районов края представители комитета проводят военно-патриотическую игру «Зарница», направленную на воспитание гражданственности и уважения к подвигу своих прадедов. К ней уже привлекли порядка пятисот ребят. Комитет активно проявил себя во время месячника молодого избирателя, также запустил проект «Мы едины! Мы равны!», цель которого укрепление дружеских отношений между разными народами.

— При поддержке Молодёжного парламента были проведены десятки социально значимых акций — по профилактике СПИДа, борьбе с пропагандой наркотиков, патриотическому воспитанию, профориентации, продвижению здорового образа жизни. Мы занимались информированием о поправках в Конституцию РФ, о благоустройстве территорий Барнаула, а также о службе в армии накануне призывов. В этом году была впервые проведена видеоконференция с коллегами из Молодёжного парламента Республики Крым. К сожалению, некоторые проекты не были реализованы из-за коронавируса. Безопасность и сохранение здоровья граждан — приоритет для государства, а значит, и для нас, — высказался в завершение заседания Николай Савинский, председатель парламента.

Кстати, проекты, которые пострадали из-за пандемии не останутся на уровне идеи. Их планируют доработать с учётом ограничительных мер и реализовать.

Депутат БГД Марина Понкрашёва поблагодарила всех за проделанную работу и посоветовала членам Молодёжного парламента чаще обращаться к своим старшим коллегам для сотрудничества — они открыты для новых предложений.