Дороги в частном секторе Барнаула отремонтируют за 40 млн рублей в 2021 году

С 2011 года в рамках муниципальной программы ремонта в частном секторе и пригородных посёлках отремонтировали 249 объектов. Ежегодно город выделяет на реализацию программы порядка 40 млн рублей.

Фото: администрация Барнаула

Сегодня, 30 июня 2021 года, состоялся рабочий выезд главы Барнаула Вячеслава Франка и депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева в микрорайон Восточный по вопросу ремонта сельских дорог. В обсуждении вопроса приняли участие глава Октябрьского района Юрий Асеев, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат и местные жители.

Александр Прокопьев обратился в администрацию Барнаула с инициативой по ремонту сельских дорог в Октябрьском районе. По его словам, за последние четыре года в администрацию района поступило шесть обращений с просьбой сделать твёрдое дорожное покрытие в микрорайоне Восточный, включая проезд Гужтранспортный.

Дорожники приступят к работам по его асфальтированию 15 августа 2021 года, а завершить планируют в начале сентября.

Кроме этого в Октябрьском районе Барнаула в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на трёх участках: на улице Парфёнова (от коммунального моста до улицы Воровского), улице Кулагина (от улицы Кулагина, 64 до проспекта Калинина) и на спуске от улицы Кулагина до улицы Понтонный Мост.

В рамках выезда также обсудили тему уличного освещения. По словам Вячеслава Франка, в 2021 году планируется ремонт линий наружного освещения от эстакады коммунального моста через Обь до ул. Воровского, по ул. Воровского, Парфенова и 8 марта за 40 млн рублей, информирует пресс-служба мэрии.