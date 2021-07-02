В Алтайском крае расследуют уголовное дело о ДТП, в котором погибли четыре человека

В числе погибших оказался 14-летний подросток.

Авария произошла 29 июня 2021 года. Предварительно установлено, что на трассе в Михайловском районе столкнулись два автомобиля иностранного и отечественного производства. В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе 14-летний юноша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором Михайловского района по ходатайству руководителя Кулундинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уголовное дело передано для дальнейшего расследования из органов внутренних дел.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Расследование продолжается, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.