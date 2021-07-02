Родственникам запретят длительные свидания с заключёнными в Алтайском крае

Ограничения начнут действовать со 2 июля 2021 года.

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Временный запрет необходим в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также работников уголовно-исполнительной системы Алтайского края. Соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач МСЧ-22 ФСИН России, передаёт пресс-служба ведомства.

Личный приём граждан также приостановили, поэтому документы и обращения рекомендуется подавать через интернет-приёмную на сайте УФСИН России по Алтайскому краю.

Родственников подозреваемых, обвиняемых и осуждённых просят с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям.