Роспотребнадзор опубликовал список «правильных» диет

В последнее время большинство желающих похудеть прибегают к таким диетам, как кремлёвская, голливудская, японская, гречневая, кефирная, капустная, на супе, на соках…

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В Роспотребнадзоре не советуют обращаться к подобным способом сбросить вес, поскольку главное правило здорового питания учёные сформулировали давным-давно: сколько человек получил энергии с пищей — столько и должен потратить. В подборе конкретных продуктов следует учитывать состояние здоровья, а при наличии заболеваний согласовывать рацион с врачом-диетологом.

Учёные создали знаменитые «столы» — диеты. Продукты поделили не на полезные и вредные, а на подходящие и неподходящие с учётом здоровья — в диетах они стали разрешёнными и запрещёнными.

А суточное меню при этом должно быть дробным: принимать пищу нужно от 4 до 6 раз в день.

Общее для всех 15 столов — это исключение из рациона газировок, алкоголя и острых блюд.

Стол № 1. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки

Разрешены протёртые супы, блюда, приготовленные на пару или сваренные. Белый чёрствый хлеб, молоко и молочные продукты, кисели.

Среди запрещённых в этой диете продуктов красная и белокочанная капуста, лук, чеснок, редис, репа, редька, брюква, шпинат, щавель, грибы, сырые яйца, мясные, грибные, рыбные отвары, чёрный хлеб, сдобная выпечка, бобы, горох, чечевица, фасоль, пшено.

Стол № 2. При атрофическом гастрите и колитах

Кулинарная обработка пищи разнообразная, но блюда подаются в измельчённом виде при температуре от 15 до 60° С.

Запрещённые продукты: жирная рыба и мясо, сало, мороженое, горячие и холодные напитки, тёплая сдоба, шоколад, изделия с кремом, инжир, финики, бобовые, редис, редька, болгарский перец, грибы, чеснок, лук, ягоды с грубой кожурой и зёрнами, виноградный сок, квас, маринады и соленья, копчёности, консервы.

Стол № 3. При хроническом воспалении кишечника с запорами

Продукты измельчённые, большое количество овощей и фруктов, кефир, чернослив, компоты, подсушенный хлеб.

Запрещены свежий пшеничный хлеб, сдобная и слоёная выпечка, волокнистое мясо (утятина, гусятина), мясные консервы и копчёности, солёная и копчёная рыба, вермишель, манная и рисовая крупа, чеснок, лук, редис, редька, грибы, кремы, шоколад, конфеты, кисели, кизил, черника, айва, смородина, крепкий чай и кофе.

Стол № 4. При болезнях кишечника, сопровождающихся поносом

Супы на слабом бульоне с рисовой или манной крупой и протёртым мясом, рисовая, гречневая каши на нежирном бульоне или воде. Нежирное мясо. Варёные или паровые блюда.

Запрещены хлебобулочные изделия, любые виды закусок, супы на жирных и крепких бульонах, жирные мясо и рыба, копчёности, консервы, молочные продукты, ячневая и перловая крупы, пшено, бобовые, сырые ягоды и фрукты, любые сладости, какао и кофе.

Стол № 5. При заболеваниях желчных путей и печени

Еда не должна быть холодной. Умеренное ограничение соли. Блюда варёные, печёные, тушёные. Кисломолочные продукты, хлеб ржаной и отрубной, а пшеничный — подсушенный.

Запрещается употреблять жирные блюда, в том числе оливки, сало, свинину, язык, почки, а также бобовые, сдобу, соленья, маринады и копчёности, консервы, черный кофе, какао, шоколад.

Стол № 6. При мочекаменной болезни и подагре

Исключение продуктов с большим содержанием пуринов и щавелевой кислоты, ограничение соли. Мясо и рыба — только 2–3 раза в неделю в варёном виде (первый бульон слить). Температура блюд — от 15 до 60° С.

Запрещены рыбные, мясные, куриные навары и экстракты, жирные сорта рыбы и мяса, субпродукты, копчёности, солёная рыба, консервы, свиной и говяжий жир, щавель, шпинат, бобовые, малина, цветная капуста, инжир, какао, шоколад, крепкий кофе и чай.

Стол № 7. При хроническом и остром нефрите и почечной недостаточности

Блюда на пару или на воде, тёплые. Ограничение соли.

К употреблению запрещены грибы, жиры, маринады и соленья, копчёности, бульоны, консервы, выпечка с содой и масляными кремами, кофе и крепкий чай, какао, шоколад.

Стол № 8. При ожирении

Ограничение калорийности до 1600–1700 ккал и соли. Овощи, фрукты, мясо, рыба, нежирный творог. Полезные жиры растительного происхождения: орехи, оливковое масло.

Запрещены дрожжевая и слоёная выпечка, хлебобулочные изделия из муки первого и высшего сорта, манная крупа, молочные продукты с жирностью больше 10%, бобовые, макаронные изделия, колбасы, жирное мясо, сало, наваристые овощные и мясные бульоны, хурма, бананы, соусы, маринады, кондитерские изделия, шоколад, какао, крепкий кофе, кисель, мёд.

Стол № 9. При сахарном диабете

Особенно важно соблюдать режим питания: маленькие порции каждые 3 часа. Ограничение углеводов, белка и соли, исключение сахара.

Запрещены изделия из слоёного и сдобного теста, жирные, крепкие бульоны, рис, манная крупа, макаронные изделия, жирные мясо и рыба, гусь, утка, консервы, копчёности, солёная рыба, икра, маринады и соленья, изюм, виноград, бананы, инжир, финики, соки из сладких фруктов и ягод, конфеты и кондитерские изделия.

Стол № 10. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Вегетарианские супы с крупами, картофелем, овощами, свекольник, молочные и фруктовые супы, отварные или запечённые овощи, нежирные мясо и рыба, свежие фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, но сметану, сливки и сыр нужно ограничить.

Запрещены жирные мясо и рыба, утка, гусь, копчёности, колбасы, икра, консервы, бобовые, маринады и соленья, редька, щавель, шпинат, грибы, лук, редис, чеснок, изделия из слоёного и сдобного теста, свежий хлеб, оладьи, блины, кофе, какао и шоколад.

Стол № 11. При туберкулёзе, пневмонии, анемии и истощённом состоянии после травм и операций

Продукты, богатые железом и белком. Жарка не запрещается, но не рекомендуется: полезнее щадящая термическая обработка. Овощи, фрукты, ягоды, свежая зелень, свежевыжатые соки. Творог, сыр, яйца, мёд, варенье.

Запрещены жирные мясо и рыба, консервы, солёные сыры, пирожные и торты с обилием крема.

Стол № 12. При заболеваниях нервной системы

Увеличено потребление продуктов, насыщенных фосфорными солями, — молочка, печень, бобовые. Нежирные мясо и рыба, овощи, фрукты и ягоды. Вчерашний или подсушенный хлеб, сухофрукты, мёд, варенье, зефир, пастила, не шоколадные конфеты.

Запрещены жирные мясо, рыба и бульоны, пряности, какао и шоколад, крепкий чай и кофе.

Стол № 13. При острых инфекционных заболеваниях

Нежирные бульоны, мясо и рыба, вермишель, разваренные каши с добавлением молока или бульона, подсушенный пшеничный хлеб, кисломолочные продукты и творог, сладкие и кисло-сладкие фрукты и ягоды, сахар, мёд, джем, варенье, мармелад.

Запрещённые продукты: жирные бульоны и супы, пшено, перловка, бобовые и макароны, грибы, капуста, редис, редька, чеснок, огурцы, молоко, сливки и жирная сметана, пирожные и сдоба.

Стол № 14. При болезнях почек и нарушениях фосфорно-кальциевого обмена

Еда не должна быть слишком горячей или холодной. В способах приготовления блюд особых ограничений нет. Самые полезные продукты — которые помогают поддерживать кислую среду: мясо, рыба, хлеб, крупы и макаронные изделия.

Под запретом пища, содержащая много кальция и обладающая ощелачивающим действием: копчёности, консервы, молочные продукты, овощи, соленья, сдоба, соки.

Стол № 15. При состояниях, не требующих особых диет

Эта диета помогает перейти к привычному рациону после болезни. Поэтому блюда должны быть богаты витаминами, белками и минералами.

Запрещено жирное, в том числе мясо и рыба, колбасы, сыры, а также сметана и творог с высокой жирностью.

Проблема новомодных диет в том, что они несбалансированные — в них исключаются или резко ограничиваются либо белки, либо жиры, либо углеводы, а это приводит к различным нарушениям обмена веществ. Сбалансированную диету, то есть ту, в которой в определённом количестве содержатся все необходимые организму элементы, может назначить врач-диетолог.